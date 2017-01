El Chapo, il re del traffico di droga estradato negli Stati Uniti

L’ex re del narcotraffico messicano, Joaquin Guzman, meglio conosiuto come ‘El Chapo’, è stato estradato negli Stati Uniti dove deve rispondere di accuse legate al traffico di stupefacenti. Lo ha annunciato il governo messicano. Guzman, 59 o 62 anni in base alle diverse date di nascita disponibili, è stato prelevato dal carcere di massima sicurezza nella città di confine di Ciudad Juárez ed è stato trasferito all’aeroporto della stessa città per essere consegnato alle

autorità degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha ringraziato il Messico «per la sua ampia cooperazione e per l’assistenza nel garantire l’estradizione di Guzman per gli Stati Uniti».

EL CHAPO ESTRADATO NEGLI USA, MESSAGGIO DI COOPERAZIONE DAL MESSICO?

L’estradizione avviene a poche ore dalla cerimonia di insediamento del presidente eletto Usa Donald Trump, e molti esperti hanno interpretato questa coincidenza come un modo per inviare un messaggio di cooperazione al nuovo presidente, che continua ad avere un atteggiamento ostile verso il Messico. A fugare queste voci, è stato il procuratore generale del Messico Alberto Elias Beltran, che ha negato ogni collegamento fra i due eventi. «Non vi è nessun’altra motivazione dietro l’estradizione di ‘El Chapo’», ha detto se non quelle giudiziarie, ovvero che un tribunale collegiale ha rigettato l’ultimo ricorso legale.

(Immagine da archivio Reuters)