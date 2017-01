Dispersi i cani e la cucciolata dell’Hotel Rigopiano. Il ricordo di Barbara D’Urso e dei tanti clienti sui social

Dispersi anche i cani che facevano la guardia all’Hotel Rigopiano (il resort sul Gran Sasso travolto mercoledì pomeriggio da una valanga) e alla loro cucciolata. Ne dà notizia il programma ‘Chi l’ha visto’ diffondendo la foto Facebook di uno dei tanti cani che gironzolavano nella zona. Si tratta di amici a 4 zampe ricordati anche sulla pagine Facebook dell’albergo.

HOTEL RIGOPIANO CANI DISPERSI, IL RICORDO DEI CLIENTI (E DI BARBARA D’URSO)

«Forza ai soccorritori forza alla povera gente e forza a te che ti facevi accarezzare con grande amore», ricorda Chiara tra i commenti. Anche la nota conduttrice Barbara D’Urso posta un ricordo sui social: «Le foto che pubblico spesso dei miei amati cani in montagna sono i cani che vivono lì. Conosco tutte le persone meravigliose che ci lavorano e che ora verranno salvate, io sto pregando per questo. Roberto, Marinella, Fabio e tutti gli altri…. Prego per i soccorritori che in questo momento stanno facendo l’impossibile».

