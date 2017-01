Beatrice Lorenzin vuole sanzionare i medici anti-vax

Dopo l‘aumento dei vaccini senza ticket ora saranno possibili le sanzioni ai medici anti-vax. Sono questi alcuni punti chiave del Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019, che ha incassato il sì unanime delle Regioni. Le nuove vaccinazioni previste sono l’anti-meningococco B e rotavirus (primo anno di vita), anti-varicella, anti-Hpv anche per i maschi undicenni, antipolio e anti-meningococco tetravalente per gli adolescenti, anti-pneumococco e vaccino per l’Herpes Zoster negli anziani, con l’obiettivo di aumentare progressivamente negli anni la copertura contro queste patologie. Farà discutere però la sanzione sui medici anti vaccino.

IL PIANO NAZIONALE VACCINI E LA PARTE IN CUI SANZIONANO I MEDICI ANTI VAX

Sono 12 gli obiettivi fissati dal piano. Oltre al raggiungimento del polio-free, dello stato morbillo-free e della rosolia-free, si punta a «sostenere il senso di responsabilità degli operatori sanitari, dipendenti e convenzionati con il Ssn, e la piena adesione alle finalità di tutela della salute collettiva che si realizzano attraverso i programmi vaccinali, prevedendo adeguati interventi sanzionatori qualora sia identificato un comportamento di inadempienza». La notizia di vaccini gratis e senza ticket arriva in un periodo di vero e proprio boom di richieste nelle farmacie. Secondo i dati diffusi da QuintilesIMS Italia nel 2016 le vendite di dosi vaccinali contro la meningite sono aumentate del 77% rispetto al 2015.

(foto Pixabay)