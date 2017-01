Cerimonia insediamento Trump

, ecco il programma, l’orario e le cose da sapere sullo svolgimento dell’inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti.

CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DI DONALD TRUMP, IL PROGRAMMA

L’insediamento di Donald Trump avverrà venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 12, quando il presidente degli Stati Uniti, il quarantacinquesimo della storia, reciterà il giuramento previsto dalla Costituzione. Il complesso iniziale parte giovedì 19 gennaio alle ore 19, con la visita del presidente e del vicepresidente ancora eletti al cimitero nazionale di Arlington. Alle ore 21 ci sarà invece il concerto di benvenuto al Lincoln Memorial con diversi artisti: Toby Keith, 3 Doors Down, The Piano Guys, Lee Greenwood, DJ RaviDrums, The Frontmen of Country, e bande di scuole superiori e dell’esercito. Alle ore 9.30 circa del 20 gennaio inizia invece la cerimonia di insediamento vera e propria sul lato occidentale del Campidoglio, che si conclude con la parata lungo Pennsylvania Avenue verso la Casa Bianca. Sono previste centinaia di migliaia di persone che assisteranno alla cerimonia di insediamento.

Donald Trump giura a mezzogiorno, ma la cerimonia di insediamento inizia due ore e mezzo prima con l’esibizione di diversi artisti musicali, tra i quali il coro dell’università del Missouri, che culmina con l’esecuzione dell’inno nazionale. A cantare The Star-Spangled Banner sarà la giovane Jackie Evancho. Dopo il giuramento del vicepresidente Mike Pence toccherà a Donald Trump recitare la formula prevista della Costituzione: da quel momento sarà lui il capo di stato e di governo americano, fino al 20 gennaio 2021. Dopo il giuramento il nuovo presidente terrà il suo discorso di inizio mandato, a cui seguirà la sfilata verso la sua nuova residenza, la Casa Bianca, dove si incontrerà con Barack Obama, che in quel momento abbandonerà il luogo dove ha vissuto negli ultimi 8 anni.

Foto copertina:REUTERS/Lucas Jackson