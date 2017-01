Hotel Rigopiano, la valanga sui siti stranieri | Foto

Valanga hotel Rigopiano

La valanga dell’hotel Rigopiano è la prima notizia di molti siti stranieri. Il dramma provocato dal nuovo terremoto in Italia centrale è evidenziato dalla stampa estera, che dedica grande attenzione ai soccorsi attualmente in corso nel resort sul Gran Sasso sito a Farindola.

VALANGA HOTEL RIGOPIANO, LA NOTIZIA SUI SITI STRANIERI

Le più importante testate estere di informazione aprono sulla valanga che ha sepolto l’hotel Rigopiano a Farindola. Le drammatiche immagine della slavina che sommerge il resort sul Gran Sasso. CNN titola: «Valanga seppellisce un hotel», per poi spiegare nel sommario che la slavina sia stata causata dal terremoto che ha colpito ieri l’Italia centrale. Il sito della BBC si apre con questo titolo: «Molti dispersi nella valanga che ha colpito un hotel italiano»: nel sommario si parla di un numero fino a 30 persone scomparse indicato dai soccorritori. Anche NBC News, portale online di una delle più importanti TV americane, apre sulla valanga che ha colpito l’hotel Rigopiano, con un virgolettato sui molti morti attribuito a un soccorritore.

VALANGA HOTEL RIGOPIANO, LA NOTIZIA DI SCOMPARSI E MORTI

La paura per un pesante tributo di vite umane caratterizza diversi siti di testate europee. Il portale di informazione del giornale più venduto in Europa, Bild.de, titola sui molti decessi, con la foto dell’elicottero impegnato sul posto. Anche il sito della TV pubblica tedesca, Ard, si apre con un simile titolo, anche se più dubitativo. I maggiori tabloid britannici riportano le voci disperate delle persone intrappolate nell’hotel Rigopiano, che si lamentavano per il freddo provocato dall’inghiottimento dell’albergo provocato dalla valanga. Su testate francesi come spagnole la notizia della possibile nuova tragedia in Italia provocata dal terremoto trova grande spazio. In attesa dei soccorsi i toni dei siti sono estremamente preoccupati per un bilancio che si teme pesante in termini di vite umane.