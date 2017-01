un anziano di 86enne è stato salvato per miracolo dai vigili del fuoco ad Amatrice. L’uomo ha provato a raggiungere la Salaria a piedi dopo le prime scosse del terremoto di ieri, ma non è riuscito ad arrivarci ed è rimasto bloccato dalla fitta coltre di neve. Due vigili del fuoco passati sulla strada l’hanno intravisto e messo in salvo, evitandogli l’assideramento.

TERREMOTO AD AMATRICE, SALVATAGGIO MIRACOLOSO

Nella serata di ieri un anziano di Casali, località di Amatrice, è stato soccorso poco prima che morisse. L’uomo, residente a Roma dal terremoto del 24 agosto 2016 ma tornato nella cittadina laziale nei giorni scorsi, aveva deciso di abbandonare l’abitazione lasciatagli in eredità dal padre dopo la seconda scossa del sisma.

L’86enne però non è stato in grado di arrivare fino alla strada Salaria, e nessuna persona l’ha visto per molte ore. Dopo un’ora di cammino nella neve però l’uomo, sfinito, è crollato a terra, e non è stato più in grado di muoversi. La neve e il ghiaccio lo stavano seppellendo, ma per fortuna de vigili del fuoco di Frosinone che passavano con il fuoristrada l’hanno visto, salvandogli così la vita.

foto copertina: REUTERS/Emiliano Grillotti