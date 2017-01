Le 5 cose da sapere oggi sull’Italia prendendo il caffè

Le notizie da sapere per non farsi cogliere impreparati sulle principali notizie della giornata per le chiacchierate davanti al caffè con amici e colleghi.

1. Il terremoto che ha colpito l’Italia è stato contraddistinto da quattro scosse con magnitudo superiore a 5 e ha provocato una vittima. Grave la situazione all’hotel Rigopiano sul Gran Sasso, isolato dalle fitte nevicate, con decine di persone ancora intrappolate. Soccorsi rallentati per il muro di neve e ghiaccio della zona che circonda l’albergo colpita da una valanga. I testimoni parlano di tre dispersi. Un altro sciatore sarebbe stato travolto da una slavina.

Il terremoto che ha colpito l’Italia è stato contraddistinto da quattro scosse con magnitudo superiore a 5 e ha provocato una vittima. Grave la situazione all’hotel Rigopiano sul Gran Sasso, isolato dalle fitte nevicate, con decine di persone ancora intrappolate. Soccorsi rallentati per il muro di neve e ghiaccio della zona che circonda l’albergo colpita da una valanga. I testimoni parlano di tre dispersi. Un altro sciatore sarebbe stato travolto da una slavina.

2.Il primo incontro tra Angela Merkel e Paolo Gentiloni si conclude con segnali di unità, anche se sulla fine delle sanzioni alla Russia e la partecipazione di Mosca al prossimo G7 di Taormina le posizioni rimangono distanti. La cancelliera tedesca ha espresso massima disponibilità di aiuto per la ricostruzione delle zone di nuove colpite dal terremoto.

LEGGI ANCHE

3. Secondo La Stampa il ministro della Giustizia Andrea Orlando vuole accelerare la normativa che prevede l’abolizione del reato di clandestinità.

Secondo La Stampa il ministro della Giustizia Andrea Orlando vuole accelerare la normativa che prevede l’abolizione del reato di clandestinità. 4. Ugo Forello, fondatore di Addiopizzo, è il candidato sindaco del M5S che ha vinto la consultazione online degli iscritti sul sito di Beppe Grillo. Anche Forello firmerà il precontratto con penalizzazione economica imposto ai candidati del Movimento 5 Stelle.

Ugo Forello, fondatore di Addiopizzo, è il candidato sindaco del M5S che ha vinto la consultazione online degli iscritti sul sito di Beppe Grillo. Anche Forello firmerà il precontratto con penalizzazione economica imposto ai candidati del Movimento 5 Stelle. 5. Matteo Renzi ha deciso di viaggiare in pullman in giro per l’Italia, insieme alla segreteria, ai ministri e ai parlamentari del PD, per recuperare il contatto con l’elettorato. Repubblica racconta dei contatti tra i presidenti delle Regioni meridionali per contrastare il segretario del PD, un fronte guidato da Michele Emiliano.

Foto copertina: REUTERS/Emiliano Grillotti