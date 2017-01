Pescara e l’ignobile bufala dell’acqua contaminata

Nessuna contaminazione. Nessuna urgenza di approvvigionamento acqua. Eppure a Pescara, città ogni coinvolta in allagamenti e nell’esondazione del fiume si è scatenato il panico sui social.

Una notizia falsa, rimbalzata su Facebook, invitava i cittadini a fare scorte di liquidi perché l’acqua della rete idrica è inquinata.

Qui Antonio Blasioli, presidente del Consiglio comunale, smentisce la bufala invitando tutti a informarsi sui siti ufficiali.

PESCARA ACQUA CONTAMINATA: LA SMENTITA DEL COMUNE

«Non c’è alcuna necessità di fare scorte di acqua, né l’erogazione dell’acqua è stata sospesa. Il sindaco non lo ha mai dichiarato», spiegano dal Comune. «Anche oggi qualcuno si diverte a diffondere notizie che non hanno fondamento ma solo di aumentare emotività e agitazione. Vi invito a tenere fede a notizie certe, ad attingerle direttamente dalle fonti ufficiali, noi diamo aggiornamenti in tempo reale e provvederemo a rivolgerci alle autorità per chi diffonde allarmi inno trovati alla popolazione», ha commentato sul sito il sindaco di Pescara Marco Alessandrini dove si specifica che per il momento il provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado riguarda «la giornata di domani».