Terremoto: Alessandro Di Battista cambia l’asta del motorino dopo le scosse in Centro Italia

Vi ricordate il motirino usato da Alessandro Di Battista per il Costituzione Coast to Coast tour? Ebbene qualche minuto dopo la serie di scosse forti che stanno facendo tremare il Centro Italia il deputato del Movimento 5 stelle ha modificato il suo annuncio su eBay.

Quest’estate vaste zone dell’Italia centrale sono state colpite da un devastante terremoto. Io ero in tour con il “Costituzione Coast to Coast” e decisi di mettere all’asta il motorino e devolvere l’intero ricavato per sostenere le famiglie colpite da questa tragedia.

Ho scelto di sostenere una piccola associazione di Accumoli (che opera in tutta la zona di Amatrice) nata nel 2007 che si è sempre impegnata in progetti solidali, di tutela e protezione dell’ambiente e che dal giorno del terremoto sta dedicando tutte le sue energie per sostenere chi è rimasto sul territorio e per cercare di mantenere alta la visibilità sul tema.

Ekoclub Terracino Rieti Onlus, questo il nome dell’associazione, mi ha proposto di acquistare da un’azienda di Spoleto alcuni generatori da 4-5 kw diesel da destinare agli allevatori della zona che hanno deciso di restare e continuare a combattere per rialzarsi. (Maggiori info sulla Onlus qui: https://www.facebook.com/groups/186325488171514/?fref=ts)

Spero di riuscire a ricavare più denaro possibile con questa asta perché vorrei acquistare anche del fieno per gli stessi allevatori. Sostenere le imprese locali, chi vuole lavorare per ripartire mi sembra la cosa migliore che si possa fare.

Il motorino è un Piaggio MP3 Sport LT. E’ praticamente nuovo, ha fatto soltanto 6000 km ma tutti a difesa della Costituzione!