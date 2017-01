Tentato colpo di Stato in Turchia, ordine di arresto per altri 243 militari

Come riferito dall’agenzia di stampa Anadolu sono stati spiccati mandati di arresto per altri 243 membri delle forze armate in Turchia nell’ambito dell’inchiesta sul fallito colpo di Stato dello scorso 15 luglio.

TENTATO COLPO STATO TURCHIA, ANCORA ARRESTI

I sospetti raggiunti da ordine di arresto sono accusati di aver utilizzato Bylock, una app per cellulari che sarebbe lo strumento attraverso il quale avrebbe comunicato la rete di Fethullah Gulen, il predicatore accusato di essere la mente del tentato golpe. La scorsa settimana altri 70 militari erano stati arrestati con la stessa accusa.

(Foto da archivio Reuters)