Maltempo in Abruzzo, esonda il fiume Pescara

Il maltempo in Abruzzo continua a creare disagi e preoccupazione. Dopo l’emergenza neve, c’è ora un’emergenza acqua a Pescara. Alle 5 di questa mattina ha cominciato ad esondare il fiume Pescara. Le golene sono state chiuse già alle 4.33, quando si sono accesi i semafori segnalando la situazione di allarme. Il Comune di Pescara fa sapere che si registrano problemi di allagamenti in tutto il territorio comunale. Viene raccomandata la massima prudenza e di prendere l’auto soltanto se necessario. Le strade allagate non consentono di avere una perfetta cognizione dell’eventuale pericolo e il passaggio delle auto potrebbe peggiorare la situazione allagamento alle strutture circostanti.

FIUME PESCARA ESONDATO, CONTROLLI AI SOTTOPASSI

A lavoro ci sono la Protezione civile comunale, Polizia municipale e forze dell’ordine. Dopo l’esondazione è cominciato un controllo di tutti i sottopassi, al fine di chiudere quelli allagati. In particolare è stato chiuso quello di via Raiale, in una zona di industrie e uffici. Non sono emersi problemi per il canile che si trova sempre nella stessa area. Il sottopasso di Fontanelle non riscontra problemi, ed è libero anche quello del Ponte delle Libertà.

La nuova emergenza acqua nasce dal violento nubifragio cominciato ieri pomeriggio. I disagi non riguardano solo la parte bassa della città, dove è esondato il fiume Pescara, ma anche la zona alta. Questa notte, a causa della pioggia e della neve, c’è stato uno smottamento che ha costretto il Comune alla chiusura al traffico di Strada Colle Scorrano per il crollo parziale di un muro di contenimento di una abitazione, che ha poi interessato la carreggiata. Problemi per raggiungere alcune abitazioni della zona.

Il vicesindaco Enzo Del Vecchio dalla notte scorsa è al lavoro con squadre di operai e Polizia Municipale per sopralluoghi in diversi quartieri cittadini. «È una situazione difficile – ha spiegato – quella a cui stiamo facendo fronte in queste ore ma non allarmante. Stiamo monitorando le diverse zone della città più sensibili. Il fiume è sotto controllo fin dalla serata di ieri e questa mattina all’accensione dei semafori abbiamo provveduto alla chiusura delle due golene. Il fiume è uscito dagli argini sotto il ponte di ferro sia a nord che a sud. Nelle prossime ore, se dovesse continuare a piovere, i problemi potrebbero aumentare: il fiume alzandosi, non riuscirebbe più a ricevere acqua. Abbiamo in città diverse strade chiuse per allagamenti».

FIUME PESCARA ESONDATO, NUMERI DI EMERGENZA

Il Centro operativo comunale resta aperto. Per le emergenze sono a disposizione il numero verde 800.822 690 e il fisso 085.3737202. Intanto si attende l’esercito nel resto della regione per l’emergenza neve.

FIUME PESCARA ESONDATO, CRITICITÀ ANCHE IN PROVINCIA

Con la pioggia incessante il fiume Pescara è diventato sorvegliato speciale anche in provincia. Il corso d’acqua risultava in mattinata in fase di preallarme e vicino a quella di allarme. Il Centro funzionale della Protezione civile d’Abruzzo ha segnalato una crescita costante dei livelli idrici. Il bollettino di allerta prevede per l’intera giornata di oggi codice arancione per rischio idraulico. Criticità anche a Montesilvano (sempre in provincia di Pescara) e Francavilla al Mare (Chieti) per gli allagamenti, con strade e sottopassi chiusi in più punti. A Montesilvano è stato chiuso un tratto di lungomare perché le traverse che portano alla riviera erano invase dall’acqua.

MALTEMPO ABRUZZO, 87MILA UTENZE ENEL NON SERVITE

Intanto diverse zone dell’Abruzzo sono ancora per l’emergenza neve. La situazione più grave a quanto pare è nel Teramano. Il presidente della Regione Luciano D’Alfonso sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Le utenze Enel non servite, in questo momento, sono 48mila nel Teramano, 27 mila nel Chietino e 12 mila nel Pescarese».

MALTEMPO ABRUZZO, 47ENNE FERITO PER CADUTA ALBERO SU AUTO

Nella notte un uomo di 47 anni è rimasto ferito dopo che un albero è crollato sulla sua automobile, a Pescara, a causa di pioggia intensa e forte vento. È accaduto in via della Pineta. L’uomo, trasportato in ospedale dal 118, ha riportato una brutta ferita lacerocontusa alla testa, ma la sue condizioni non sono gravi.

EMERGENZA NEVE, DISAGI ANCHE IN CAMPANIA

Si registrano disagi anche in altre regioni. Come in Campania, dove dopo una tregua di poche ore nella giornata di ieri e la neve ha ripreso a cadere abbonante. In alcuni comuni della provincia di Avellino le ordinanze di riapertura della scuole emesse appena ieri sono state subito revocate. All’alba è stata chiusa anche l’autostrada A16 in entrambe le direzioni tra Avellino Est e Lacedonia per il tempo necessario a liberare le carreggiate dalla neve. La circolazione è ripresa ma solo per i mezzi dotati di catene o di pneumatici invernali e comunque di peso inferiore a 7,5 tonnellate.

(Immagine: screenshot da Googel Maps)