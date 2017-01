Cosa sta succedendo al canile della Muratella a Roma | VIDEO

Stamane l’azienda assegnataria, la campana Rifugio Agro Aversano, si è presentata al canile della Muratella, accompagnata da agenti e dal personale del dipartimento Ambiente del Comune di Roma. La società è assegnataria del bando del comune di Roma. Il blitz è stato fatto per prendere possesso della struttura che ospita 600 cani. Sulla pagina Facebook “Io me ne occupo” gli ex lavoratori hanno lanciato l’allarme sullo sgombero:

“Ci stanno cacciando. Questa mattina il nuovo gestore dei canili comunali, insieme alla questura e al comune di Roma, ci hanno intimato di lasciare il canile. Questa è la democrazia a 5stelle. Questa è la trasparenza e la partecipazione, cacciare i lavoratori”

Cosa sta succedendo a Muratella? Ieri c’è stato un incontro per cercare di riassorbire nella nuova gestione i dipendenti dei canili comunali. Purtroppo però – secondo quanto riporta Roma Today – saranno solo 30 i lavoratori riassorbiti su una ottantina impiegati in precedenza. Non solo. Sono iniziati i nuovi colloqui per le assunzioni, fatti secondo i sindacati, in barba ad ogni norma sindacale. Ma perché questa lotta? Sindacati e lavoratori criticano il bando che è stato assegnato quest’anno con un pesante taglio. Dai 4 milioni e mezzo usati per i canili romani si passa a un budget di gestione di un milione e mezzo.

Durante il blitz i lavoratori, dall’account Lavorator* Canile RM hanno denunciato le condizioni degli animali.

Nuovo gestore dei canili entra con i suoi operatori ma non si sta prendendo cura degli animali.Questa è onestà?Questa è trasparenza?Vergogna pic.twitter.com/BKxzFfryh0 — Lavorator* Canile RM (@LavoratCaniliRM) 17 gennaio 2017

«Da questa mattina alle 7,30 circa, forze di Polizia, rappresentanti comunali e della società campana Rifugio Agro aversano sono entrati nel canile della Muratella con l’intento di affidare la gestione a quella società». Lo denuncia a Labitalia Giuseppe Villirillo, presidente di Avcpp onlus no profit nata nel 1994 che ha gestito per molti anni i canili comunali di Roma. «Sappiamo che la società vincitrice del bando di gara del Comune, la Rifugio Agro aversano appunto, sta facendo i colloqui ai lavoratori che sono rimasti. Ma, certo, entrare così con la forza non porterà del bene a nessuno, nè agli animali nè agli operatori», osserva Villirillo. Dal 1° maggio 2016 circa 60 addetti hanno lavorato a titolo gratuito per permettere la continuità della gestione degli animali. «Noi ora non possiamo entrare -conclude Villirillo- nè è stato comunicato cosa ha intenzione di fare la società che si sta insediando. Naturalmente, siamo molto preoccupati».