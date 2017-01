Incendio Genova, a Pegli gli sfollati rientrano nelle case | VIDEO

INCENDIO GENOVA

12.35. Incendio Genova, rogo a Nervi colposo, a Pegli doloso. Stando quanto si apprende da fonti investigative qualificate l’incendio che ha devastato la collina sopra sant’Ilario, nel comune di Nervi, potrebbe esser stato generato da un fuoco acceso da alcuni operai per scaldarsi mentre il rogo a Pegli avrebbe origini quasi certamente dolose. Attualmente il fronte critico è la Val Brevenna e il quartiere ‘Giardino’ di Pegli. Ma anche nel Levante di Genova la situazione non è risolta a causa del forte vento che ostacola anche il lavoro dei Canadair. Focolai sono attivi su Monte Moro.

Incendio Genova, sfollati rientrati nelle loro case. Sono tutti rientrati nelle loro case gli oltre 300 sfollati costretti a abbandonare la propria abitazione a Pegli, nel quartiere Orizzonte, a causa del vasto incendio sulle colline del piccolo comune genovese. Il Comune ha comunciato che in tutto sono attivi 50 volontari anti-incendio boschivo nel levante e 50 nel ponente per le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il Comune di Genova, inoltre, raccomanda lo sgombero delle strade dai veicoli per non ostacolare il lavoro dei mezzi antincendio.

11.36. Incendio Genova, traffico intenso su Aurelia. Anas comunica che sulla strada statale 1 Aurelia il traffico è molto intenso nel tratto compreso tra Arenzano, al km 550,000 e l’inizio dell’abitato del comune, al km 544,120, a causa della chiusura dell’autostrada A10 tra i caselli di Genova Voltri e Genova Aeroporto. C’è un incolonnamento di automezzi che utilizzano il casello autostradale di Arenzano per uscire dalla A10. Sulla statale 1 Aurelia è presente il personale Anas.

11.36. Incendio Genova, attivo numero di emergenza. Alcune palazzine sono state evacuate all’alba in via della Pineta. «Stiamo suonando porta per porta in via della Pineta e in via Salgari per valutare le eventuali evacuazioni», ha raccontato a Primo Canale l’assessore comunale alla Protezione Civile Gianni Crivello. Nel solo quartiere Orizzonte – spiegano sul sito – sono state sfollate almeno 300 persone. La protezione civile comunale ha attivato il numero verde 800.177.797.

11.27. Incendio Genova, chiuse tre scuole in Val Varenna. Sono tre le scuole chiuse in Val Varenna perché minacciate dal rogo. A rendere nota l’informazione è l’assessore comunale alla Scuola Pino Boero. Le scuole interessate alla chiusura sono la Scuola dell’infanzia Val Varenna, la Scuola media Alessi e il Liceo Mazzini in piazza Bonavino. Due persone sono state sfollate dalla loro abitazione e ricoverate in ospedale. Tra Pegli e la Val Varenna sono attivi 3 Canadair, un elicottero, 40 volontari, diverse squadre di vigili del fuoco provenienti da altre regioni come, ad esempio, l’Emilia Romagna.

11.26. Incendio Genova, rogo anche a Chiavari. C’è anche un rogo di circa 400 metri che brucia nei boschi di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona, nell’entroterra di Chiavari. Il forte vento non aiuto. In arrivo sul post un canadair

11.21. Incendio Genova, pericolo per le abitazioni alle spalle di Pegli. L’incendio divampato nel ponente di Genova sta minacciando le abitazioni di via Assarino, in Val Varenna, alle spalle di Pegli. Il fronte del fuoco si trova in una zona impervia: i pompieri stanno dirottando nell’area i due Canadair che operano a Ponente. Migliorata invece la situazione a Pegli 2 dove stanotte gli abitanti sono stati costretti a lasciare le case: alcuni dei 300 sfollati hanno già fatto rientro nelle abitazioni.

Incendio Genova, allarme dalle 6 del mattino. Da stamattina alle 6 un nuovo incendio che, dopo le ore di emergenza sul levante di Genova, sta creando allarme nel ponente. Le fiamme hanno invaso le alture del quartiere di Pegli. Un fronte vasto anche in questo caso alimentato dal forte vento di queste ore. A causa del fumo è stata chiuso un tratto di A10, tra i caselli di Voltri e Pegli, in direzione Genova, con forti ripercussioni su tutta la viabilità ordinaria. Il rogo infatti si è sviluppato fra via Salgari e la val Varenna, vicino al passaggio dell’autostrada. In zona una famiglia è stata fatta allontanare da casa.

