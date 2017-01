Easyjet ha licenziato una hostess per aver mangiato un panino da 5 euro che era riservato alla vendita per i passeggeri del suo volo. Alla giovane assistente di volo, Shannon Gleeson, era stato offerto il sandwich dal responsabile della cabina, perché non aveva trovato nulla di adatto da mangiare, avendo diverse intolleranza alimentari.

L’HOSTESS DI EASYJET LICENZIATA PER UN PANINO DA 5 EURO

Shannen Gleeson ha perso la propria occupazione per un panino da 4,5 sterline, poco più di 5 euro al cambio attuale. La giovane inglese, di 22 anni, lavorava da 3 anni come hostess per la famosa compagnia low cost Easyjet. Durante il suo primo volo internazionale l’assistente di volo ha mangiato un sandwich con la pancetta senza assicurarsi che quel panino fosse stato pagato dal responsabile della crew che gliel’aveva offerto. Per questo motivo Easyet ha licenziato Shannen Gleeson, motivando l’allontanamento dal posto di lavoro con furto e colpa grave. La compagnia aerea e l’hostess hanno trovato un accordo stragiudiziale per risolvere la causa provocata dal licenziamento, che l’assistente aveva contestato. Nel momento del licenziamento la donna era incinta.

LEGGI ANCHE

Foto copertina tratta da Pixabay