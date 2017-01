Nuova segreteria Pd, chi affiancherà Matteo Renzi? Ecco il totonomi

Entro domani arriva la squadra di Matteo Renzi per guidare il Partito Democratico nella fase delicata del congresso e delle elezioni politiche. Nella nuova segreteria Pd avranno sicuramente un ruolo di primo piano l’ex sindaco di Torino ed ex segretario Ds Piero Fassino, l’economista Tommaso Nannicini e lo scrittore Gianrico Carofiglio. Ecco il totonomi di Tommaso Ciriaco su Repubblica:

Di certo entrerà in squadra Gianrico Carofiglio, scrittore un tempo assai vicino a Michele Emiliano, oggi in freddo con il big pugliese. A lui andrà la Cultura, se Lorenza Bonaccorsi dovesse traslocare ad altro incarico, o comunque la gestione dei rapporti con gli artisti e gli intellettuali. Certo anche il ritorno nella plancia di comando di Piero Fassino, agli Esteri. A Tommaso Nannicini, poi, sarà affidata la stesura del programma del partito in vista delle elezioni. Potrebbe affiancarlo il ministro Maurizio Martina, anche se il suo caso è più spinoso. Scartata per lui la casella dell’organizzazione e pure quella della vicesegreteria, si dovrà accontentare di un ruolo meno ambizioso, ma comunque “politico” e utile a rappresentare la sua corrente nei nuovi assetti dem.