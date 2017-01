Le 5 cose da sapere oggi sull’Italia prendendo il caffè

Le notizie da sapere per non farsi cogliere impreparati sulle principali notizie della giornata per le chiacchierate davanti al caffè con amici e colleghi.

Milano è l’unica grande città ad aumentare gli abitanti, la controtendenza nazionale è favorita dal trasferimento degli under 40. 5. Oggi si vota per il nuovo presidente del Parlamento europeo: la sfida principale è tra due eurodeputati italiani, Antonio Tajani candidato del Ppe e Gianni Pittella capogruppo dei Socialisti & Democratici. Il primo sarebbe favorito grazie all’accordo con i liberali dell’Alde.

Foto copertina: REUTERS/Alessandro Bianchi