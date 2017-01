Messico, un italiano morto in una sparatoria in discoteca a Playa del Carmen | Video

C’è anche una persona di nazionalità italiana tra le cinque vittime dell’attacco in una discoteca a Playa del Carmen, in Messico. La sparatoria è avvenuta durante il festival di musica elettronica Bpm. Tra i cinque morti anche altri tre stranieri: due cittadini canadesi e un colombiano. I feriti sarebbero una quindicina.

A rendere noto che c’è anche un italiano tra le cinque vittime della sparatoria a Playa del Carmen (avvenuta precisamente nelle prime ore del mattino fuori dalla discoteca Blue Parrott) è stato il procuratore dello Stato messicano di Quintana Roo, Miguel Angel Pech Cen. Come riportato da siti d’informazione messicani il procuratore ha sottolineato che «per garantire il successo delle indagini ed evitare fughe di notizie» non verranno diffusi ulteriori dettagli.

Guarda il video:

MESSICO, SPARATORIA IN DISCOTECA A PLAYA DEL CARMEN: 5 MORTI

Non sono ancora chiari i motivi che hanno innescato la sparatoria, avvenuta alle 2.30 locali circa. Secondo la ricostruzione della Procura una persona con in mano un’arma da fuoco è entrata nel locale di Playa del Carmen (uno dei locali dove si stava svolgendo il festival di musica elettronica Bpm) nonostante i tentativi della sicurezza di impedirlo. Poco dopo sarebbe iniziata la sparatoria. Secondo quanto riferito in tv da un poliziotto (Rodolfo Del Angel, direttore della polizia dello stato di Quintana Roo) la sparatoria sarebbe scoppiata a causa di «un diverbio tra persone che si trovavano all’interno» del locale e che le guardie di sicurezza sono rimaste coinvolte quando hanno tentato di aver bloccare la lite. Due delle cinque vittime sono agenti della sicurezza, altre due spettatori (uno dei quali ha perso la vita nel corso della fuga di massa dal locale dopo gli spari), mentre la quinta è deceduta in ospedale. Per accertare l’esatta dinamica dei fatti la polizia messicana sta esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza.

MESSICO, SPARATORIA IN DISCOTECA A PLAYA DEL CARMEN: 3 FERMATI

Tre persone sono state al momento fermate in quanto sospettate di essere coinvolte nell’accaduto.

(Immagine: screenshot da Google Maps)