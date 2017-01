Quando si insedia Trump

La cerimonia di inaugurazione della presidenza di Donald Trump è prevista alle ore 12 di venerdì 20 gennaio 2017, ora di Washington, Dc. Dopo la pronuncia della formula prevista dalla Costituzione Donald Trump diventerà il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti.

DATA INSEDIAMENTO TRUMP

In Italia saranno le 18 quando ci sarà l’insediamento di Donald Trump come successore di Barack Obama. Negli Stati Uniti è infatti previsto un periodo di poco superiore ai due mesi tra il martedì successivo al primo lunedì del mese – la data dello svolgimento delle elezioni presidenziali – e il 20 gennaio dell’anno successivo, quando il nuovo capo di Stato e di Governo degli Usa entra ufficialmente in carica. La data del 20 gennaio come inizio di una nuova amministrazione federale è fissata dal XX° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, adottato nel 1933. Prima di allora il passaggio di consegne avveniva il 4 marzo, ma vista la severità della Grande Depressione i legislatori americani preferirono accorciare di quasi 2 mesi l’allora lungo periodo di transizione tra una presidenza e l’altra. Dal 1937 ogni nuova amministrazione federale inizia il 20 gennaio, anche se la cerimonia può esser rimandata di un giorno se la data cadesse di domenica, come successo nel 2013, a meno di eventi straordinari come la scomparsa del presidente.

INSEDIAMENTO PRESIDENTE TRUMP

Donald Trump diventerà ufficialmente il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti appena pronuncerà la formula di giuramento di fronte al Chief Justice della Corte Suprema. Il momento solenne sarà preceduto da eventi culturali in tutta la Washington DC, e dal giuramento del vicepresidente Mike Pence. Dopo l’insediamento, che costituisce il momento in cui inizierà il lavoro dell’amministrazione Trump, il presidente sfilerà nella parata lungo le strade della capitale americana, prima di trasferirsi alla Casa Bianca. Dopo la cerimonia ci saranno numerosi balli e concerti, che festeggeranno l’avvio della nuova presidenza, la prima ricoperta da un leader senza alcun esperienza istituzionale precedente.