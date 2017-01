Napoli, esplode contenitore del gas in un parcheggio: un morto e 5 feriti, di cui 3 gravi| LIVE

NAPOLI ESPLOSIONE GAS

Un morto e cinque feriti, di cui tre gravi. È il bilancio di un incidente avvenuto stamattina a Napoli, nella zona dei Camaldoli, in via Guantai Orsolone. Per cause ancora da accertare, è esploso il contenitore di gas a servizio della piscina della scuola di nuoto privata ‘Ariete’. Un operaio impegnato nella manutenzione del serbatoio, un uomo di 60 anni, Mario Moccia, è rimasto carbonizzato (dall’incendio divampato in seguito alla violenta deflagrazione) ed altri tre suoi colleghi sono rimasti feriti gravemente, mentre due passanti feriti in modo lieve. Quattro auto sono state distrutte da fiamme e spostamento di aria, altre cinque danneggiate. Le vetture si trovavano nel parcheggio della piscina. I tre feriti gravi sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli, al centro per grandi ustionati. La ditta per la quale lavorava Moccia si occupava della revisione del contenitore del gas.

LEGGI ANCHE > Arrestato l’albergatore che offriva camere a prezzi scontati alle prostitute

NAPOLI ESPLOSIONE GAS, UN MORTO E 5 FERITI

Ad esplodere nel parcheggio è stato il contenitore di gas che riforniva un condominio. Sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco, ambulanze e personale medico del 118.

(Immagine: screenshot da Google Maps)