Classifica dei sindaci più amati, M5S a due facce: Appendino prima, ma la Raggi crolla al penultimo posto

Sono entrambe del Movimento 5 Stelle la sindaca più amata e la penultima della classifica stilata dall’istituto demoscopico Ipr Marketing (diretto da Antonio Noto) per il Sole 24 Ore sul gradimento nei confronti degli amministratori locali (Governance Poll). Chiara Appendino (primo cittadino di Torino) e Virginia Raggi.

CLASSIFICA SINDACI: IN TESTA APPENDINO, NARDELLA E PIZZAROTTI

La sindaca di Torino ha messo a segno una crescita di ben 7 punti e mezzo (7,4) rispetto al consenso ottenuto lo scorso anno, raggiungendo il 62%. Virginia Raggi, invece, la prima donna eletta a guidare Roma, registra un evidente flessione: perde circa un quarto del consenso ottenuto alle elezioni (-23,2%), scendendo al penultimo posto con il 44%. Al secondo posto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, del Pd, che piace al 61% dei fiorentini. È al terzo posto tra i sindaci più amati invece Federico Pizzarotti, alla guida del comune di Parma, eletto con il Movimento 5 Stelle, ma uscito lo scorso anno uscito dal movimento, con il 60,5% e un aumento di quasi sei punti (5,2) rispetto al consenso dello scorso anno.

CLASSIFICA SINDACI: AL 60% DE MAGISTRIS, BRUGNARO E PERRONE

Tra i sindaci più amati, al quarto posto c’è il sindaco di Napoli Luigi De Magistris con il 60%, a pari merito con un folto gruppo di colleghi, tra i quali Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e Paolo Perrone primo cittadino di Lecce. Antonio Decaro, sindaco di Bari risulta in flessione rispetto al giorno delle elezioni, ma conferma ottime percentuali di consenso (è al 58%) e si classifica 25esim. Al 58% anche il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, con un aumento di consensi 7 punti. Tra le altri capitali italiane, mentre Roma fa i conti con il forte calo di consensi della sindaca Virginia Raggi, Milano riconosce invece a Giuseppe Sala un consenso del 55%, migliore di 3,3 punti rispetto al risultato raggiunto alle elezioni dello scorso giugno. Stabile, al 53%, poi il primo cittadino di Bologna Virginio Merola. Il sindaco di Genova Marco Doria, al 52%, è in recupero rispetto allo scorso anno.

In generale, tra i sindaci solo i primi tre superano il 60% mentre ad essere al di sopra dell’asticella del 50% sono 89 sui 104 in carica, i rimanenti 15 sono sotto il 50.

CLASSIFICA PRESIDENTI REGIONE: PRIMI ZAIA, ROSSI E MARONI

Per quanto riguarda l’apprezzamento dei presidenti di Regione, dalla Governance Poll di Ipr Marketing per Il Sole 24 Ore primeggia il governatore del Veneto Luca Zaia (Lega Nord) con il 60% dei consensi, seguito dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (Pd) che guadagna il 9% rispetto alla precedente rilevazione, fermandosi al 57%. Medaglia di bronzo per il presidente della Lombardia Roberto Maroni (Lega) che arriva al 54% (+11,2%).

Tra i Presidenti di Regione solo Zaia raggiunge il 60%, mentre 5 governatori superano il 50% e 12 restano al di sotto del 50%.

(Immagine: screenshot dalla pagina Facebook di Chiara Appendino)