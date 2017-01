Donald Trump ha concesso una intervista congiunta a due importanti giornali europei, l’inglese The Times e il tedesco Bild Zeitung, in cui ha esposto giudizi molto severi sull’Unione Europea, rimarcando come questa istituzione sia sempre più uno strumento utilizzato dalla Germania per perseguire i suoi interessi.

DONALD TRUMP ATTACCA L’UNIONE EUROPEA

A quattro giorni dall’insediamento Donald Trump ha criticato in modo molto duro l’UE. Secondo il presidente americano il Regno Unito ha fatto bene a lasciare l’UE perché ormai si è trasformato in una sorta di mezzo per curare gli interessi tedeschi, e ha assicurato che farà ogni sforzo per rendere la Brexit una grande cosa, anche anticipando un accordo commerciale con la Gran Bretagna fuori dal mercato comune. Trump ha definito un errore catastrofico la politica di aperture delle frontiere ai migranti decisa da Angela Merkel, anche se per la cancelliera tedesca il leader repubblicano ha espresso un giudizio personale comunque positivo.

DONALD TRUMP PROPONE UNO SCAMBIO A VLADIMIR PUTIN SUL NUCLEARE

Donald Trump ha ammonito l’UE che se manterrà una politica sull’immigrazione troppo generosa saranno possibili altri addii come la Brexit. Il presidente americano ha spiegato a Bild e The Times di ritenere obsoleta la Nato, rimarcando come sia stata inadeguata nel contrastare il terrorismo islamico, la priorità della politica estera americana per la sua amministrazione. Dopo l’apertura di una precedente intervista alla fine delle sanzioni, Trump ha proposto uno scambio a Vladimir Putin: gli Usa non adotteranno più contromisure economiche contro la Russia se Mosca ridurrà il suo armamento nucleare.