Aereo cargo turco cade in Kirghizistan, schianto su un villaggio: almeno 37 morti e 9 feriti

AEREO CADUTO KIRGHIZISTAN

Un aereo cargo turco della Turkish Airlines decollato da Hong Kong è precipitato in Kirghizistan. Il velivolo, un Boeing 747, si è schiantato durante la fase di atterraggio su un villaggio a circa 25 km a Nord della capitale Biskek, poco distante dall’aeroporto Manas. Almeno 37 persone sono morte morte. Diversi edifici (una quindicina) risultano distrutti. Tra le vittime anche bambini. Sono 9 invece i feriti, tra cui 6 bambini.

L’aereo (volo TK6491) era diretto ad Istanbul. Ma era prevista una sosta a Manas, nel principale aeroporto del Kirghizistan a causa delle cattive condizioni metereologiche. Il Boeing 747 si sarebbe schiantato alle 7.31 locali. La visibilità era scarsa a causa della fitta nebbia. I medici hanno confermato che la maggior parte delle vittime si conta fra la popolazione locale. L’aereo «proveniva da Hong Kong e si è schiantato nella fase di atterraggio all’aeroporto di Manas, vicino a Bishkek, a causa delle cattive condizioni meteorologiche», ha indicato un responsabile del Ministero per le situazioni di emergenza, Moukhammed Svarov.

AEREO CADUTO KIRGHIZISTAN, NEL 2008 MORTE 68 PERSONE

Non è la prima volta che si verifica un grave incidente aereo in Kirghizistan, nei pressi dell’aeroporto di Manas. Nel 2008 un velivolo diretto in Iran si schiantò poco dopo il decollo uccidendo 68 persone.

