Le 5 cose da sapere oggi sull’Italia prendendo il caffè

Le notizie da sapere per non farsi cogliere impreparati sulle principali notizie della giornata per le chiacchierate davanti al caffè con amici e colleghi.

1. Beppe Grillo lancia il bufalino d’oro, un sondaggio sul suo blog sulla più importante notizia falsa promossa dai media italiani. La “punizione” delle cosiddette giurie popolari sarebbero le sole scuse chieste agli organi di informazione per aver diffuso una falsità.

Foto copertina: REUTERS/Remo Casilli/Files Photo