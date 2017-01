Google Play Store, come avere accesso in anteprima a nuovi giochi e app

A cura di Maurizio Monaci. Avere accesso alle app e ai giochi più recenti o in via di sviluppo può essere divertente e anche utile agli sviluppatori che lavorano ad essi. Forse non molti sanno che in Play Store di Google esiste una sezione dedicata proprio alle applicazioni appena rilasciate o che stanno per esserlo. Ecco pochi semplici passaggi.

GOOGLE PLAY STORE, ANTEPRIMA APP GIOCHI

1. Per prima cosa aprite Google Play Store sul vostro dispositivo Android.

2. Se non vi trovate direttamente nella sezione ‘APP E GIOCHI’ cliccate sul menu (sulle tre lineette) e selezionate appunto la categoria delle app e dei giochi.

3. A questo punto scorrete da destra verso sinistra il menu in alto fino a trovare la categoria ‘ACCESSO IN ANTEPRIMA’.

A questo punto vi troverete in due macro-categorie: le app inedite e quelle in via di sviluppo.

Tenete presente che soprattutto nella sezione in via di sviluppo troverete applicazioni in versione beta che ancora potrebbero contenere bug e che quindi non saranno stabili come nella loro versione finale. Prima di installarle infatti lo stesso Play Store vi avvisa con il seguente messaggio: «Questa app è in fase di sviluppo, pertanto potrebbe essere instabile».

In definitiva c’è un canale che permette agli utenti di provare in anteprima le ultima novità e agli sviluppatori di ricevere un prezioso feedback da parte degli utenti. (Immagini: screenshot da Google Play Store su dispositivo Android)