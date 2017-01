Si chiama Pussyhat il berrettino rosa che centinaia di migliaia di persone, uomini e donne, indosseranno il 21 gennaio nella marcia di protesta contro la misoginia di Donald Trump La manifestazione è convocata nella capitale Washington Dc

PUSSYHAT, IL BERRETTO DELLA PROTESTA CONTRO DONALD TRUMP

Il 20 gennaio 2017 ci sarà l’insediamento di Donald Trump. Dopo il giuramento sulla Costituzione, il presidente sfilerà nelle strade di Washngton, Dc per raggiungere la Casa Bianca, la sua dimora per i prossimi 4 anni. Il giorno dopo la capitale americana sarà attraversata da un’altra manifestazione di massa: la Women’s March. Una protesta convocata contro la misoginia del nuovo presidente degli Stati Uniti. Il copricapo ufficiale della manifestazione si chiama Pussyhat, un gioco di parole tra Pussycat, che significa micio, o gattina, ma è utilizzato anche per esprimere il concetto di bella ragazza, e hat, che significa cappello.

Sui social è partito da diverse settimane il progetto #pussyhat, per realizzare a maglia più di 1 milione di berrettini di lana rosa, con orecchie di gatto, che verranno indossate dai partecipanti alla marcia di proteste delle donne contro il presidente Donald Trump. Un progetto che sta impegnando migliaia di persone, come mostrano queste foto di Reuters.