Matteo Renzi: «La sconfitta brucia, ho pensato di lasciare. M5S? Un algoritmo»

La sconfitta al referendum «brucia, eccome se brucia». «Tanto che il vero dubbio è stato se continuare o lasciare. Ma poi uno ritrova la voglia e riparte». È quanto affermato da Matteo Renzi in una lunga intervista rilasciata ad Ezio Mauro per Repubblica. L’ex presidente del Consiglio ammette di aver pensato «al ritiro», ma di essere anche pronto, ora, a ripartire dagli errori, e a rilanciare il Partito Democratico.

«Credo nel Pd – dice – lo rilanceremo con facce nuove e valori forti». E sul voto: «Io non ho fretta, decidiamo quel che serve all’Italia, senza ansie ma anche senza replicare il 2013». Dunque, il segretario Dem dice di aver già ripreso la «battaglia»:

Non è anche questo un modo per scappare dalla sconfitta?

«Sì, nei primi giorni. Mi tentava: e devo dirle, un po’ per curiosità, un po’ per arroganza».

Matteo Renzi ha anche parlato del caso Etruria. «Ci è costato molto», ha detto. «Ma abbiamo fatto – ha continuato – tutto quello che andava fatto. Abbiamo commissariato la banca, mandato a casa gli amministratori compreso il padre della Boschi, Etruria è l’unica banca sanzionata due volte, ci sono indagini della magistratura e ci saranno processi: vedremo chi sarà condannato e chi no». E ancora: «Non vedo l’ora che parta la commissione di inchiesta per fare chiarezza sulle vere responsabilita’, dai politici ai manager ai controllori istituzionali».

Non sono mancate le frecciate agli avversati. Il Movimento 5 Stelle è stato definito un «algoritmo»:

Rimpiange di essere salito a palazzo Chigi dall’ascensore di servizio e non dallo scalone d’onore, con il voto?

«No. Per la mia immagine è stato un errore, ma serviva al Paese e l’Italia vale di più della mia immagine. Ma lei ricorda quei momenti? Eravamo bloccati e impauriti, la disoccupazione cresceva, il Pil crollava. Ora l’Italia ha qualche diritto in più e qualche tassa in meno. Ancora non andiamo bene, ma andiamo meglio di prima. Dobbiamo stringere i denti e fare di più».

Non sente oggi come suona male quella continua polemica coi gufi e i rosiconi?

«Bisognava dar l’idea della svolta. Forse non dovevo usare quelle parole, va bene: ma l’ottimismo fa parte della politica. Detto questo adesso posso confessarlo: a me i gufi stanno simpatici. Gli animali, intendo».

Grillo punta invece sul catastrofismo: conviene?

«Sì. Lui vince se denuncia il male. Non se prova a cambiare. Quei ragazzi sono già divisi, si odiano tra gruppi dirigenti, fanno carte e firme false per farsi la guerra. Ma sono un algoritmo, non un partito. Lui è il Capo di un sistema che ripete ai seguaci solo quello che vogliono sentirsi dire, raccogliendo la schiuma dell’onda del web. Dovremmo fare una colletta per liberare la Raggi e i parlamentari europei dalle orrende manette incostituzionali che multano l’infedeltà al partito, ogni ribellione o autonomia. Ma quelli che vedevano la deriva autoritaria nella riforma costituzionale, su questo tacciono. Se l’immagina una misura del genere nel Pd? Io non voglio una sinistra dell’algoritmo: la voglio libera, capace di pensare con la sua testa, coi suoi valori, la sua cultura, i suoi ideali».