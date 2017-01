Un Billie Joe Armstrong all’apice della forma e una scaletta fatta di un mix perfetto tra i brani del nuovissimo “Revolution Radio” e i grandi successi del passato. Tutto questo sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, terza data italiana dell’attesissimo tour europeo dei Green Day.

GREEN DAY, IL TOUR EUROPEO PARTE DALL’ITALIA

La band americana, dichiaratamente anti-Trump, ha scelto l’Italia come punto di partenza del tour mondiale per il lancio del nuovo album, uscito il 7 ottobre scorso. Politca, protesta e un pò di nostalgia. C’è di tutto nelle 12 tracce di Revolution Radio, l’album che ha segnato il ritorno di una delle più grandi band del mondo, dopo quattro anni di attesa.

All’Unipol Arena si parte (col botto) con Know your Enemy, unico pezzo tratto dall’album 21st Century Breakdown. Il resto del concerto è una fusione di Revolution Radio e American Idiot, con qualche “classico” da Nimrod e il leggendario, Dookie. Tra i primi brani in scaletta c’è il nuovo”Bang Bang”, in cui Bille Joe Armstrong canta, facendo proprio il punto di vista di un cecchino. Dall’ultimo lavoro del gruppo di Berkley, ci sono anche “Still Breathing”, la title-track, Revolution Radio, e Youngblood.

«NOT DONALD TRUMP»

Nel mezzo, un susseguirsi di successi, da When I come Around a Basket Case, da She a Jesus of Suburbia. E tra un brano e l’altro, quel “my name is not Donald Trump” – Non mi chiamo Donald Trump – urlato dal frontman, in aperta polemica da mesi con il prossimo inquilino della Casa Bianca. C’erano 16mila persone e 30 anni di musica. C’è stato, dopo oltre due ore di concerto, il gran finale. Un secondo bis interamente acustico. Prima la nuova ballata, Ordinary World; subito dopo una versione della storica Good Riddance, da brividi. Il mini tour italiano, tutto sold out, si chiude questa sera, 14 gennaio, al Mediolanum Forum di Assago. Billie Joe e i soci Mike Dirnt e Tre Cool saranno di nuovo in Italia tra pochi mesi: il 14 giugno al Lucca Summer Festival, e il 15 giugno a Monza.

