Stefano Bettarini è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2017. L’ex calciatore sostituirà Alvin. A comunicarlo è la produzione attraverso la pagina Facebook ufficiale. A breve saranno ufficializzati anche i nomi dei concorrenti e la data d’inizio del programma.

STEFANO BETTARINI INVIATO ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2017

In un recente servizio per “Chi” fu Bettarini stesso ad anticipare novità sul programma condotto sempre da Alessia Marcuzzi. Stefano, freso del Gf Vip, non è l’unico cambiamento. Vladimir Luxuria sarà opinionista al posto di Mara Venier e Alfonso Signorini.

GUARDA LA GALLERY: