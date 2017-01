Love is Love è un fumetto di 144 pagine pubblicato in ricordo delle vittime della strage del locale gay di Orlando. Il libro, uscito in edizione speciale, è già alla terza ristampa, in seguito a un vero e proprio boom di vendite. Il ricavato di Love is Love andrà interamente a un’associazione Lgbt della Florida, che sta raccogliendo fondi per i familiari delle vittime dell’attacco terroristico.

LOVE IS LOVE, IL FUMETTO PER LE VITTIME DELLA STRAGE DI ORLANDO

Il fumentto Love is Love realizzato da IDW Publishing e DC Comics è diventato il titolo più venduto nella classifica dei bestseller realizzata dal New York Times per i libri di grafic. L’editore del fumetto, un volume speciale dedicato alla comunità Lgbt e alla vittime della strage del locale gay di Orlando, ha spiegato al Washington Post di aver già stampato tre edizioni di Love is Love. Il fumetto è lungo 144 pagine ed è acquistabile solo online, a un costo di 9,99 dollari. L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto a Equality Florida, un’associazioen Lgbt che è la responsabile della raccolta fondi per le vittime della strage di Orlando e le loro famiglie.

LOVE IS LOVE, UN FUMETTO DI AMORE E CURA

Marc Andreyko, il responsabile del progetto, ha dichiarato al Washington Post il suo entusiasmo per il successo delle vendite di Love is Love.

Questo libro è veramente venuto da un luogo di amore e di guarigione, e vedere che è abbracciato da tanti è un’importante testimonianza per la causa dell’uguaglianza e un bel ricordo e omaggio a coloro perso tutto in quella terribile notte di giugno.

Marc Andreyko ha spiegato il fumetto al Washington Post, rimarcando come gli autori abbiano potuto avere uno spazio per esprimere il loro dolore per le vittime, così come un ambito per affermare il proprio sostegno a chi è sopravvissuto così come all’intera comunità Lgbt.

Foto copertina: Screenshot tratto da IDW Publishing