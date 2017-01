Barbara e Jenna Bush, le gemelle di George W Bush, hanno scritto una toccante lettera a Malia e Sasha Obama, le due giovani figlie di Barack Obama entrate bambine alla Casa Bianca e ora diventate donne durante gli otto anni di mandato presidenziale del padre che scadrà tra pochissimi giorni.

TIME Magazine ospita una lettera indirizzata da Barbara e Jenna Bush indirizzato alle due figlie di Barack Obama. Malia Ann e Natasha, nota come Sasha, sono arrivate alla Casa Bianca rispettivamente a 10 e 7 anni, e come rimarcano le gemelle Bush sono state costrette a vivere nella residenza del presidente degli Stati Uniti, passando un’esistenza ricca di esperienza meravigliose, ma anche particolarmente difficile.

Noi vi abbiamo osservato mentre siete diventate due giovani donne ragguardevoli, con grazia e facilità, dalle piccole ragazze che eravate. E attraverso tutta questa esperienza l’una aveva l’altra, proprio come è stato per noi due. Adesso state per entrare in un altro raro club, le ex First Children, una posizione che non avete cercato e senza istruzioni.