Le 5 cose da sapere oggi sull’Italia prendendo il caffè

Le notizie da sapere per non farsi cogliere impreparati sulle principali notizie della giornata per le chiacchierate davanti al caffè con amici e colleghi.

1. Secondo La Stampa Paolo Gentiloni sarà domani a Palazzo Chigi, confermando così le indicazioni dei medici che dopo l’intervento al cuore parlavano di rapido ritorno alla normalità del presidente del Consiglio.

Secondo il Corriere della Sera il M5S sta pensando di tassare i propri eletti per finanziare le attività del Movimento. Sul blog di Beppe Grillo un post di Manlio Di Stefano critica in modo severo la Nato chiedendo di far votare gli italiani sull’appartenenza all’Alleanza atlantica. 3. Repubblica racconta come il PD abbia subito un rilevante calo degli iscritti nel 2016. Il tesseramento è stato prorogato fino alla fine di febbraio: i dati parziali provenienti da alcune regioni parlano di un flessione superiore anche alla metà del dato finale del 2015.

Secondo La Stampa in calo le donazioni ai partiti effettuate via 2 per mille, il PD ne è il maggior beneficiario con oltre 6 milioni di euro di incassi, per Forza Italia solo 600 mila euro. 5. La pubblica accusa al processo di Firenze ha chiesto 11 anni per Denis Verdini per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino.

(Foto di copertina: Reuters / Alessandro Bianchi)