Roberto Saviano rilancia la polemica con De Magistris: «A Chi l’ha visto cosa diranno? Che è sputtanapoli?»

Ci risiamo. Roberto Saviano non chiude la polemica con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e posta un video di Chi l’Ha visto in cui un commerciante si lamenta della criminalità campana.

“Caro commerciante napoletano, lei vuole che lo Stato sia presente? Ma si mangi un’emozione, esca dal suo negozio, vada tra la gente.”

Chi sa se qualcuno avrà il barbaro coraggio di rispondere così a questo coraggioso commerciante napoletano.

Chi sa se qualcuno lo accuserà di essere andato in tv, di aver diffamato Napoli solo per vendere un po’ di prosciutto in più.

Chi sa se dalla Napoli invasa dal turismo, a questo coraggioso signore, arriverà mai una risposta seria.