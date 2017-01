Fiat Chrysler accusata di aver truccato le emissioni diesel. Crollo in borsa | VIDEO

Si mette male per Fiat Chrysler dove a Piazza Affari dove in una sola seduta ha lasciato il 16,14% del suo valore chiudendo a quota 8,78 euro per azione.

guarda il video:

COSA RISCHIA FIAT CHRYSLER

Fca crolla dopo la notizia americana di una accusa da parte dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente di aver truccato le emissioni diesel. Sotto i riflettori anche Ubi banca, che ha lanciato ufficialmente l’offerta per tre delle quattro banche mandate in risoluzione a fine 2015, e Mediaset – sempre al centro dell’attenzione per la scalata di Vivendi.

Secondo l’Epa, su 104 mila veicoli diesel venduti negli Stati Uniti sarebbe stato inserito un software che permetteva di modificare i livelli delle emissioni.

Come si legge in un comunicato la casa automobilistica avrebbe usato software per barare nei modelli prodotti nel 2014, 2015 e 2016. I software sarebbero stati installati su versioni diesel di Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram Truck.

L’accusa secondo Fca non è veritiera ma secondo funzionari Epa il gruppo Fiat Chrysler Automobiles rischia di dovere pagare una multa potenziale di 4,63 miliardi di dollari.

LA REPLICA DI MARCHIONNE

L’amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne rimanda le accuse al mittente definendole “ingiuste” e sostenendo che il suo gruppo non ha commesso nulla di illegale. La questione non ha “nulla in comune con quanto successo a Volkswagen”, ha precisato, ricordando che non “è stato usato alcun software illegale”, visto che “nessuno è così stupido”.