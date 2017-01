Checco Zalone di nuovo papà, l’annuncio su Fb: «È nata la mia piccola Greta»

Checco Zalone di nuovo papà. Il regista e attore barese ha annunciato su Facebook la nascita di Greta, la sua seconda bambina. «Cari amici – ha scritto in un post sul social network – vi comunico che è nata la mia piccola Greta, un’altra femminuccia…! Presto un cane maschio!».

Nel 2013 Luca Medici, in arte Checco Zalone, e sua moglie Mariangela hanno avuto un’altra bambina, Gaia. In circa 3 ore il messaggio ha ottenuto oltre 600 condivisioni, oltre 5mila commenti e 82mila reazioni. Nei commenti è spuntato anche un messaggio di Laura Pausini, che ha scritto: «Che bello! Benvenuta Greta». Per l’artista tante manifestazioni di affetto. «Auguri sinceri Checco… ma non preoccuparti… pensa che sarai il loro primo amore… il loro principe azzurro… il loro idolo», si legge sulla pagina fan. La piccola Greta è nata a Bari, nella clinica Santa Maria.

(Immagine: screenshot dalla pagina fan Facebook di Zalone)