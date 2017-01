«Hey ragazzi, sono arrivato fino in fondo a Excel: 1.048.576 righe totali. Mi ci sono volute circa 9 ore e 36 minuti. Sono stanco. Ho fame. Le mie mani mi fanno davvero male ma l’ho fatto. Consiglio di non farlo».

COME HA FATTO A FARE SCROLL SU EXCEL PER NOVE ORE

Hunter Hobbs, 22 anni, ha registrato in un video la sua personale maratona: scrollare per nove ore Excel per arrivare fino alla fine dei fogli calcolo. La clip, girata dalla sua casa a Norman, Stati Uniti il ​​14 novembre 2016 è diventata virale.

«So che questa è stata la sfida più stupida mai vista – spiega – ma volevo solo fare qualcosa che su Internet non si era mai visto prima».