The Founder: il film che racconta la grande voracità dell’ideatore di McDonald’s | VIDEO

guarda il video:

Dietro un grande panino c’è un grande uomo. The Founder, film diretto da John Lee Hancock, narra le gesta di Ray Kroc ideatore dell’impero McDonald’s. Come è nato tutto? Ray, imprenditore dei frullatori dell’Illinois, rubò l’idea ai fratelli Richard e Maurice “Mac” McDonald.

THE FOUNDER CAST E TRAMA

A vestire i panni di Ray Kroc è Michael Keaton, fresco di capolavori come Birdman. Corre l’anno 1959, quando Kroc, dopo un incontro con i fratelli MCDonald riuscirà a trasformare un business artigianale nel paradiso milionario delle french fries.

In The Founder sono i fratelli Dick e Mac McDonald (ovvero Nick Offerman e John Carroll Lynch) a svelare a Kroc il segreto dietro il loro fast food di provincia. Ordinazioni in 30 secondi, affiliazione, velocità e qualità. Il resto, fino ai McDrive e alla liquidazione dei veri ideatori Mac, è storia ritmata nella nascita del grande capitalismo americano.

THE FOUNDER: USCITA NELLE SALE

I diritti per la distribuzione negli Stati Uniti d’America sono stati acquistati dalla The Weinstein Company per la cifra di 7 milioni di dollari. The Founder, inizialmente programmata per il 5 agosto 2016, è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 16 dicembre in un numero limitato di copie e dal 20 dicembre in tutto il paese. In Italia arriva oggi, 12 gennaio 2017.

THE FOUNDER: IL PROMO ITALIANO