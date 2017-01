Ieri a «Pomeriggio5» ci sono stati attimi di tensione quando dove la conduttrice Barbara D’Urso ha intervistato in collegamento Ylenia Grazia Bonavera, la ragazza data alle fiamme dall’ex-fidanzato. Lei sostiene che non può essere stato lui a farle questo: «Io lo difenderò fino alla morte». Frasi che hanno provocato la reazione della madre che voleva impedire il collegamento.

«Quella sera l’ho incontrato in discoteca e mi ha dato anche dei soldi per divertirmi, ci siamo scambiati baci, abbracci», ha raccontato Ylenia in diretta. Poi, bloccando il tentativo della madre di interrompere il collegamento, ha affermato: «Continuo a parlare e lei ( riferendosi alla madre) – odia Alessio (l’ex fidanzato ndr). Vorrebbe avvocati, comandanti e professionisti per me. Non ci sono prove, dovete credere a me, lui mi amava da morire».

Ylenia, parlando con Barbara d’Urso in merito al video girato dalle telecamere che avrebbero ripreso il ragazzo che riempiva una tanica di benzina, ha commentato: «Non può essere stata presa per altro? Per riempire il motorino? La verità uscirà». Poi aggiunge: «Quattro anni fa mi è successa la stessa cosa: io ero a casa e mi hanno cosparsa di benzina e mi hanno dato fuoco. Anche allora fu Alessio? Mi hanno buttato della benzina sotto la porta. Avevo 45 chili in più, ho tanti amici ma anche tantissimi invidiosi: però sono rimasta illesa perché era giorno e mi hanno aiutato. Avevo fatto la denuncia ma non hanno trovato il responsabile. Tutti possono testimoniare che è successa questa cosa, e non stavo con Alessio, non lo conoscevo nemmeno. In quell’occasione ero a letto che riposavo, ho sentito come se scorresse dell’acqua, il tempo di alzarmi e son stata sommersa dal fumo. Lo avevo raccontato ai carabinieri, ma loro dicono quello che conviene a loro, sono fatti così».

Infine, a Barbara D’Urso che le domanda se Alessio fosse stato in passato violento con lei, la ragazza ha raccontato: «Magari uno schiaffo, ma non più di tanto, però, anch’io sono molto aggressiva e mia madre questo non lo dice».

Queste scene sono diventate immediatamente virali sui social. Non solo per la posizione di Ylenia, già conosciuta sui giornali, ma per le frasi utilizzate dalla conduttrice. «Oggi a Pomeriggio 5 si è celebrata la morte di ogni lotta contro il femminicidio oltre che un teatrino avvilente», ha commentato criticando Selvaggia Lucarelli su Facebook. A finire incriminata è proprio la frase usata dalla D’Urso.

Ma lo sai che ci sono uomini che fanno queste cose per troppo amore?

