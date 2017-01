Gessica, la miss sfregiata dall’ex fidanzato con l’acido in faccia

Essere sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato che non accetta la fine della relazione. Dopo essere stata perseguitata per mesi. È la terribile storia di Gessica Notaro, 28enne riminese, ballerina, modella, eletta miss Romagna nel 2007, amante degli animali al punto da scegliere come propria attività quella di addestratrice di leoni marini al delfinario della sua città. Aveva già denunciato più volte per molestie l’uomo che non le dava pace, Jorge Edson Tavares, un 29enne capoverdiano, ballerino con un passato da bodyguard, che martedì sera ha teso l’agguato. Scrive Valerio Varesi su Repubblica:

Martedì sera l’ex fidanzato ha atteso il rientro di Gessica nella sua casa in via Bidente, una zona periferica di Rimini non lontano dall’autostrada, e le ha teso l’agguato. Una breve discussione davanti all’ingresso e poi l’acido gettato in faccia che ha provocato ustioni profonde al capo, al volto, all’anca e alla gamba destra. La ragazza è stata trasportata al centro Grandi ustionati dell’ospedale “Bufalini” di Cesena dove i medici si riservano la prognosi. «Non è in pericolo di vita – spiega il direttore Davide Melandri – ma le lesioni sono profonde. Non sappiamo ancora definirne la gravità perché dovranno passare 48 ore». Dietro la cautela del medico si nasconde tuttavia il rischio che la ragazza possa perdere la vista. Di certo, una volta sanate le ustioni, Gessica dovrà intraprendere un lungo processo ricostruttivo del volto.

Dopo aver lanciato il liquido in faccia alla donna, l’uomo è fuggito a bordo di un suv. Gessica ha subito accusato il suo ex compagno anche se lui, messo sotto torchio dalla Polizia che lo ha fermato ieri mattina, ha negato ogni addebito sostenendo di avere un alibi. La giovane donna, ricoverata nel reparto Grandi ustionati, ha riportato ustioni piuttosto profonde, soprattutto al volto nella zona degli occhi. le lesioni ad anca e gamba ci sono state per la colatura della sostanza gettata in volto. Gessica è rimasta sempre cosciente. Anche ai suoi soccorritori fin da subito ha detto che ad aggredirla mentre stava rientrando a casa è stato il suo ex.

Dalle ripetute denunce per molestie inoltrate dalla ragazza lo scorso agosto per il 29enne di Capo Verde era scaturita un’ammonizione del questore di Rimini Maurizio Improta.

