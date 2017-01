Il tiro da golf che dura due minuti | VIDEO

La gente strana è dappertutto e gli eventi si festeggiano in molti modi. Reuters ha diffuso un video dove si mostra che cosa hanno combinato in un circolo del bigliardo a Bristol, dove durante la notte di domenica hanno montato un folle percorso per una pallina da golf, che ha attraversato nove tavoli da biliardo e si è concluso con una formidabile buca sul bancone del bar.

guarda il video: