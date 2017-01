Maria De Filippi a Sanremo 2017: la conduttrice ufficialmente (e a titolo gratuito) nella squadra del Festival

MARIA DE FILIPPI SANREMO 2017

Maria De Filippi è ufficialmente nella squadra del Festival di Sanremo 2017 in programma al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. Stamattina la conduttrice è apparsa sorridente, vestita di nero, alla conferenza stampa di presentazione della 67esima edizione della manifestazione canora in corso al Teatro del Casinò. «Pare che ci abbia ripensato. Colpo di scena, le avevo fatto consegnare una busta. Evidentemente il postino non l’ha trovata», ha scherzato Carlo Conti con i cronisti evocando la De Filippi prima di annunciarne l’ingresso in sala. La conduttrice Mediaset salirà sul palco del Festival a titolo gratuito.

LEGGI ANCHE > Le prime voci su Maria De Filippi al Festival di SAnremo 2017

MARIA DE FILIPPI SANREMO 2017, CARLO CONTI: «LEI È IL TOP»

Dopo minuti di attesa, durante i quali Conti più volte si è alzato dal tavolo della conferenza per andare a controllare se la presentatrice fosse arrivata, la De Filippi ha poi fatto il suo ingresso nel Teatro del Casinò andando ad occupare la sedia fino a quel momento rimasta vuota. La conduttrice si è dunque seduta al fianco di Conti, che ha raccontato come è nata l’idea della co-conduzione. «L’anno scorso stavo tornando dopo la fine del Festival e pensavo: e ora che mi invento? Per il mio terzo anno alla guida del Festival ci voleva idea diversa. Ci voleva il top. E pensando al top ho pensato a Maria». «A giugno-luglio l’ho chiamata, poi ad agosto – ha raccontato ancora Conti – abbiamo cercato di concretizzare. Sono molto onorato che abbia detto sì a questa idea, a questa co-conduzione con me». E ancora: «Lei era all’Argentaio, un un po’ più su, ci siamo incontrati a meta’ strada e abbiamo stretto il patto di Follonica».

MARIA DE FILIPPI SANREMO 2017, RINGRAZIAMENTO A MEDIASET E PIER SILVIO

«Per me – ha detto Maria De Filippi in conferenza stampa dopo aver confermato la sua co-conduzione di Sanremo 2017 – è un grande motivo di orgoglio partecipare al Festival. Ringrazio Mediaset e Pier Silvio perché mi conferma la totale libertà che vivo da anni nelle mie scelte». «Parteciperò – ha continuato – con tutta me stessa per la stima che ho nei confronti di Carlo Conti, vengo per partecipare. Carlo è e rimane il direttore artistico, io non ho preso parte a nessuna decisione sui contenuti e non ho sentito le canzoni».

MARIA DE FILIPPI SANREMO 2017, CO-CONDUTTRICE A TITOLO GRATUITO

Sul compenso di Maria De Filippi, Carlo Conti ha chiarito: «Ci tengo a sottolineare che Maria De Filippi partecipa al Festival di Sanremo 2017 a puro titolo gratuito». «Con quello che ci è costato non abbiamo più una lira per pagare gli altri», ha scherzato il direttore artistico e conduttore aggiungendo che non ci saranno vallette «bastiamo noi due».

OSPITI SANREMO 2017, AL FESTIVAL ANCHE GIORGIA, MIKA E RICKY MARTIN

Nel corso della conferenza stampa Carlo Conti ha anche annunciato gli ospiti del Festival. A Sanremo 2017, oltre al già annunciato Tiziano Ferro, ci saranno Giorgia, Mika, Ricky Martin, Rag’n’Bone Man.

(Immagine: screenshot da Il Giornale)