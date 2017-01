Una foto di una ragazza dai tratto orientali è diventata virale su Imgur per l’illusione ottica fornita dall’immagine. Se si osserva attentamente la parte inferiore del corpo della giovane, non si capisce bene quante gambe abbia. La ragazza sembra aver tre gambe, e questo particolare ha reso molto discussa la foto online, tanto da esser ripresa in numerosi articoli.

LA FOTO DELLA RAGAZZA CON 2 O 3 GAMBE

Questa foto su Imgur ha scatenato migliaia di commenti negli ultimi giorni. AMassiveTRexHoldingaBaby, un utente del servizio di hosting di foto, ha postato l’immagine rimarcando come dopo averla fissata per più di un minuto il suo cervello abbia iniziato a porsi domande su cosa stesse davvero succedendo. La confusione a cui fa riferimento l’utente di Imgur è relativa al numero di gambe della ragazza. Come si può notare, il modo con cui tiene piegate le gambe, e con cui tiene un vaso che si mimetizza quasi perfettamente al suo vestito, crea l’illusione ottica che la giovane dai tratti asiatici possa avere 3 gambe. Un’illusione per migliaia di persone, a giudicare dai numerosissimi commenti generati dalla condivisione della foto. Foto copertina: Screenshot di Imgur