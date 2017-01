Primo addio a Bruxelles nelle file del M5S, dopo il tentato accordo con l’Alde e il ritorno all’Efdd con l’Ukip di Nigel Farage. A lasciare il Movimento 5 stelle è l’europarlamentare Marco Affronte, che passa ora al gruppo dei Verdi. A dirlo all’Adnkronos è lo stesso Affronte. Sulla questione di pagare o meno una penale da 250mila euro per aver lasciato il gruppo M5S il deputato, ormai ex 5 Stelle, spiega che quel «pezzo di carta non ha nessun valore legale». «Quando siamo arrivati qui abbiamo firmato un foglio, non riesco a chiamarlo diversamente – racconta – in cui tra le altre cose c’era questa penale. Da quello che so non ha nessun valore legale, ha un valore meno di carta straccia. E non credo nemmeno che arriveranno al punto vergognoso di chiedere una cosa del genere».

MARCO AFFRONTE LASCIA I 5 STELLE: IL BENVENUTO DEI VERDI

«Benvenuto nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo a Marco Affronte, deputato europeo del M5S. Buon lavoro», scrive su Twitter Monica Frassoni, presidente del Partito Verde Europeo. A stretto giro arriva anche il tweet di Angelo Bonelli: «I verdi italiani danno il benvenuto al deputato europeo Affronte ex M5S che ha aderito al gruppo europeo dei Verdi».

Affronte è stato spesso critico nei confronti dei vertici sul modo adottato per la trattativa con Alde. Sue le parole di qualche giorno fa, in cui spiegava come «la decisione del voto» fosse stata «presa all’oscuro di tutti gli eurodeputati».

Affronte ha parlato di decisione molto sofferta. «I dubbi ci sono però non c’erano più le condizioni per rimanere in quel gruppo. Poi ho la necessità di portare avanti delle battaglie e dei lavori, e il gruppo dei Verdi mi è sembrato il più indicato». Non sa se altri colleghi lasceranno M5S che definisce «persone straordinarie».

