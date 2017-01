Georgina Rodriguez, chi è la nuova fidanzata di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez ha ufficializzato su Facebook la sua relazione con Cristiano Ronaldo. La modella spagnola, che lavora in un negozio di Gucci a Madrid, ha condiviso sul suo profilo una foto con l’attaccante del Real Madrid e con suo figlio chiamandola famiglia.

GEORGINA RODRIGUEZ, LA FIDANZATA DI CRISTIANO RONALDO

L’immagine condivisa da Georgina Rodriguez è una foto scattata prima della premiazione organizzata dalla Fifa per assegnare il titolo di miglior giocatore del 2016 al suo fidanzato. Cristiano Ronaldo è andato a Zurigo insieme alla modella spagnola, e a suo figlio Cristiano, bambino di 6 anni avuto dall’attaccante del Real Madrid con una ragazza americana di cui non si è mai saputo il nome. Georgina Rodriguez compare da diverse settimane accanto a Cristiano Ronaldo, accompagnandolo alle partire della squadra spagnola, e in occasioni pubbliche. La coppia si è formata, secondo le ricostruzioni dei media, dopo un incontro a un evento di Dolce&Gabbana.

CHI È GEORGINA RODRIGUEZ

Georgina Rodriguez ha 21 anni, è nata a Jaca, cittadina dell’Aragona vicina alla catena montuosa dei Pirenei, e vive a Madrid dopo aver passato diverso tempo a Londra. Georgina Rodriguez è una modella e lavora anche presso un negozio di Gucci. Nelle settimane scorse era circolata un’indiscrezione, poi smentita, sul suo licenziamento causato dai troppi paparazzi che volevano fotografare la nuova fidanzata di Cristiano Ronaldo. La prima ufficializzazione del loro rapporto, a mezzo stampa, è arrivata con le immagini che li ritraevano assieme durante una vacanza a Eurodisney, a Parigi. Rispetto alle precedenti relazioni attribuite all’attaccante del Real Madrid Georgina Rodriguez sembra coltivare un’ottima relazione con suo figlio Cristianinho.

Foto copertina: REUTERS/Arnd Wiegmann