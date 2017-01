Gentiloni ricoverato al Gemelli dopo un malore, intervento di angioplastica riuscito | VIDEO

PAOLO GENTILONI RICOVERATO

ore 11.48. Paolo Gentiloni ricoverato, annullata visita a Londra. Fonti di Palazzo Chigi confermano l’annullamento dell’incontro del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni con il premier britannico Theresa May in programma domani a Londra.

ore 11.40. Paolo Gentiloni ricoverato, Salvini: «Auguri, di fronte a salute non si scherza». «Auguri. In bocca al lupo. Di fronte alla salute non si scherza», è il messaggio al premier Paolo Gentiloni del leader della Lega Nord Matteo Salvini.

ore 11.30. Paolo Gentiloni ricoverato, prima coronografia poi intervento di angioplastica. Arrivato al Policlinico Gemelli, ieri il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, compresa una coronarografia. Poi la scelta dei sanitari di intervenire subito chirurgicamente per il posizionamento di uno stent ad un vaso periferico. Il premier è ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica (Utic), nell’unità coronariche.

ore 10.46. Paolo Gentiloni ricoverato, rafforzata sicurezza al Policlinico Gemelli. Dopo il ricovero di Paolo Gentiloni nell’Unità di terapia intensiva cardiologica (Utic) del Policlinico Gemelli, diretta dal professor Antonio Rebuzzi, sono state rafforzate le misure di sicurezza del complesso ospedaliero. I corridoi sono presidiati da numerosi agenti di polizia in abiti ed evitano che curiosi, giornalisti e anche congiunti di ricoverati raggiungano l’area dove c’è l’Utic. All’esterno intanto stazionano un paio di messi blindati della polizia e pattuglie di vigili urbani, quest’ultimi impegnati a far scorrere regolarmente il traffico.

ore 10.38. Paolo Gentiloni ricoverato, dimissioni entro 3-4 giorni. Stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dovrebbe restare in osservazione al Policlinico Gemelli di Roma per 3-4 giorni.

ore 10.30. Paolo Gentiloni ricoverato, Alfano: «Gli ho scritto su Whatsapp, sta bene». «Appena atterrato da NewYork ho scritto un WhatsApp a Paolo Gentiloni. Era già online. Mi ha risposto subito. Sta bene. Sono contento». È un messaggio pubblicato su Twitter dal ministro degli Esteri Angelino Alfano.

ore 10.20. Paolo Gentiloni ricoverato, di solito 48 ore di convalescenza. Stando a quanto spiegato all’Ansa da Michele Gulizia, cardiologo e presidente dell’Anmco, l’associazione dei cardiologi ospedalieri a causare il malore che ha costretto al ricovero il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni potrebbero essere stati l’influenza o un particolare stato di stress. Il medico ha anche sottolineato com el’intervento di angioplastica ai vasi periferici sia relativamente semplice con una convalescenza di 48 ore. «L’angioplastica – ha detto – è la dilatazione attraverso un palloncino di una arteria che improvvisamente ha un’ostruzione totale o parziale che puo’ essere legata alla formazione di un trombo. In questo caso sappiamo che l’intervento ha riguardato dei vasi periferici, che possono essere cardiaci o degli arti, superiori o inferiori. A provocarla può essere stato uno stato di iperaggregazione, cioè una maggiore tendenza del sangue a coagulare, che può manifestarsi perché il soggetto è stressato, beve poco, o ha dei fattori genetici che predispongono a questo fenomeno».

ore 10.10. Paolo Gentiloni ricoverato, intervento di routine. Facile prevedere che il ricovero del premier Paolo Gentiloni in ospedale non avrà lunga durata. Un intervento in angioplastica per il posizionamento di uno stent è considerato di routine. «È vigile» e «tornerà presto alle sue funzioni», ha poi detto il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova intervenendo al videoforum di Agi ‘Viva l’Italia’. «L’ho sentito per messaggio stamattina», ha detto ancora Della Vedova. E ha aggiunto: «Sono certo che riprenderà al più presto le sue funzioni». «Per come lo conosco io è una persona molto forte e tranquilla».

ore 10.05. Paolo Gentiloni ricoverato, nessun bollettino medico previsto. Non è previsto al momento nessun bollettino medico sulle condizioni del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli dopo il lieve malore di ieri sera e l’intervento di angioplastica.

Ieri sera lieve malore per il premier Paolo Gentiloni al rientro da Parigi, dove in giornata aveva incontrato il presidente della Repubblica Francois Hollande. Il capo del governo è stato accompagnato al Policlinico Gemelli dove è emersa la necessità di un piccolo intervento di angioplastica, poi perfettamente riuscito. Precisamente in ospedale si è convenuto sulla necessità di sottoporre Gentiloni a un intervento chirurgico per il posizionamento di uno stent ad un vaso periferico. Il presidente del Consiglio ora sta bene ed è vigile. Ma ha bisogno di qualche giorno di riposo e di restare in osservazione. È ricoverato nella Unità di terapia intensiva cardiologica (Utic) del Gemelli guidata dal professor Antonio Rebuzzi. Il malore sarebbe stato avvertito intorno alle 22.

Sono stati ovviamente rinviati i prossimi appuntamenti di Gentiloni in agenda, a partire dall’incontro a Londra con il premier britannico Theresa May.

Al premier sono subito arrivati molti auguri di pronta guarigione dei colleghi. Tra i primi ad inviare un messaggio al capo del governo il deputato del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli, che su Twitter ha scritto: «Di fronte alla salute non c’è competizione che tenga. Si riprenda presto, Paolo Gentiloni!». Subito un messaggio per il premier è giunto anche dai deputati Pd Michele Bordo e Luigi Lacquaniti. «Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Paolo Gentiloni», ha poi twittato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, M5S. Debora Serracchiani, viceesegretaria Pd e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia: «Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione per il nostro Presidente». Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta: «Auguri di pronta guarigione al premier Gentiloni da parte del Gruppo Forza Italia Camera. Un abbraccio affettuoso e in bocca al lupo».

(Foto di copertina: Reuters / Alessandro Bianchi)