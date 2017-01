I dieci Spider Man che bisogna assolutamente leggere

L’universo Marvel è zeppo di personaggi iconici. Uno di questi, Spider Man, è di gran lunga quello riuscito a entrare con prepotenza nell’immaginario collettivo. Peter Parker, l’uomo che si nasconde dietro l’amichevole Uomo Ragno di quartiere, negli anni ha subito diverse trasformazioni, andate di pari passo con quelle del mondo fumettistico di cui fa parte. Gli ultimi – ma forse più potenti cambiamenti – sono stati l’introduzione di nuovi comprimari ragneschi. E la saga Secret Wars (da leggere assolutamente!) che ha ridefinito i protagonisti facendo fuori (quasi) tutte le realtà parallele, ma “salvando” i supereroi più interessanti. Ecco gli arrampicamuri da tenere d’occhio.

01 The Amazing Spider Man

Vi ricordate il Peter Parker un po’ impacciato che faceva il fotografo per il Daily Bugle, sbarcando il lunario fotografando se stesso con la tutina da Uomo Ragno? Dimenticatevelo. Ora è un magnate della tecnologia a capo delle Parker Industries. Ha addirittura una Bat…pardon, Spider-mobile. Ovviamente non si sono fatti attendere i paragoni con un certo Bruce Wayne targato DC Comics, la distinta concorrenza.

02 Spider Man – Miles Morales

Un teenager afro-ispanico che arriva da una realtà parallela (Terra 1610, Universo Ultimate) che, dopo le Secret Wars, è diventato a pieno titolo uno dei protagonisti del nuovo ciclo della Marvel. Nella sua realtà ha preso il posto di Peter Parker, morto durante uno scontro con il Goblin. Il nuovo Spider-Man milita adesso nei Nuovissimi Avengers ed è, forse, uno dei fumetti più interessanti degli ultimi anni. Andate a ripescarvi le prime storie disegnate (tra le altre cose) dalla “nostra” Sara Pichelli. Sono fresche, appassionanti e con un impianto narrativo accattivante, come tutti i fumetti di supereroi dovrebbero essere.

Miles Morales a brevissimo lascerà i Nuovissimi Avengers per fondare i Campioni.

03 Spider – Woman

Figlia di un genetista, Jessica Drew ha acquisito i poteri grazie agli esperimenti del padre. Merita una lettura, a questo proposito, la miniserie Spider-Woman: Origin di Brian Reed e Brian Michael Bendis. Dopo essere stata uno dei Nuovi Vendicatori e aver combattuto per lo S.H.I.E.L.D. e addirittura nell’HYDRA, ha iniziato una nuova vita come vigilante ed eroina da strada. I poteri sono simili a quelli di Spider-Man: emette scariche bio-elettriche dalle mani, ha una resistenza e una forza sovrumane, controlla l’emissione dei suoi feromoni e ne amplia gli effetti, ha la capacità di aderire alle pareti. Last but not least, la nostra Jessica è diventata mamma. Il papà del suo piccoletto è il mistero che si porterà avanti tutto il nuovo ciclo di storie.

04 Spider Man 2099

Miguel O’Hara vive in un futuro distopico e cyberpunk classificato come Terra-928. Il personaggio rientra nel progetto Marvel 2099, una linea editoriale che, alla fine del 1992, reinterpretò i supereroi più celebri in chiave futuristica, cercando di mantenere la continuity classica (cosa non del tutto riuscita a dire il vero). Lo Spidey del domani viene sbalzato nel nostro presente per portare fine alla minaccia temporale che avrebbe compromesso il suo tempo. Rimasto bloccato in un’epoca che non è la sua diventa un alleato di Peter Parker. E dopo le Secret Wars cambia addirittura costume. I poteri di Miguel differiscono un po’ da quelli del ragnetto classico: aderisce alle pareti con artigli retrattili, produce una ragnatela naturale e non dispone di un “senso di ragno” per schivare i pericoli. Imperdibile Spider-Man 2099 1, il primo ciclo di storie scritto da Peter David e disegnato da Rick Leonardi.

05 Spider – Gwen

Gwen Stacy, la prima fidanzatina di Peter Parker uccisa dal Goblin nella continuity classica della Marvel, su Terra-65 è stata morsa da un ragno radioattivo ed ha acquisito superpoteri aracnidi. È amatissima in patria, soprattutto dopo la saga Spider-verse, in cui manipolo di vampiri psichici andava a zonzo per realtà parallele con l’obiettivo di nutrirsi dei totem ragno che, manco a dirlo, erano proprio rappresentati dagli Spider-men. Dopo quell’avventura milita nei Web Warriors, un gruppo di uomini e donne ragno che devono salvare la loro “stirpe” saltando da una dimensione a un’altra. Gwen ha una personalità rock e tanta ironia. La lettura sarà una piacevole sorpresa.

06 Silk

Cindy Moon è una bomba sexy di origini coreane morsa dallo stesso ragno che donò i poteri a Peter Parker. Oggi è una dei comprimari di The Amazing Spider-Man, ma per anni è stata chiusa in un bunker per essere protetta dal potenziale attacco del vampiro psichico Morlun. Tra lei e Parker c’è una grossa attrazione fisica, fondata sull’istinto.

07 Ragno Rosso (Scarlet Spider)

Kaine è un esperimento fallito, un clone genetico di Peter Parker , creato dal malvagio Sciacallo. Morente fin dal giorno in cui era stato creato, ha avuto un’esistenza fatta di violenza e malvagità. Poi arriva Spider-Man che lo guarisce e gli regala una seconda possibilità. Kaine indossa i panni del Ragno Rosso per redimersi. Si è fatto una nuova vita a Houston, in Texas, diventando l’eroe della città. Ha anche fatto parte dei New Warriors.

È da un po’ che non si vede, ma presto tornerà nella saga The Clone Conspiracy.

08 Superior Spider Man

Il Doctor Octopus (tra i più acerrimi nemici di Spidey), prima di morire per una malattia degenerativa, riesce a scambiare la sua mente con quella di Parker. In questo modo lo Spider-Man originale muore (apparentemente) e si fa largo un nuovo Uomo Ragno, più cattivo e scaltro. Octopus, nel suo nuovo corpo, fonda le Parker Industries, si laurea e mette in piedi una serie di azioni che saranno utili all’Uomo Ragno vero, quando si riappropria del suo corpo. Questo ciclo di storie è una perla che crea dipendenza.

09 Spider Man Noir

Cosa accadrebbe se Spidey fosse un eroe degli anni ’30? Questo titolo esterno alla continuity classica (Terra-90214), ha dato il via alla fondazione di un universo “parallelo”, detto Marvel Noir. L’obiettivo era presentare una versione hard boiled dei supereroi. Dopo la saga Spider-verse il Peter Parker noir, che ha acquisito i poteri da un ragno mistico e non si fa problemi a fare fuori i nemici, si unisce ai Web Warriors.

10 Spider Man: India

La vita di Pavitr Prabhakar sembra il copia incolla di quella di Peter Parker, non a caso il nome di Pavitr è una distrosione fonetica del nome di Parker. Vive nell’universo parallelo Terra-50101 e recentemente ha incontrato diversi tessiragnatele di altre dimensioni grazie alla saga Spider-verse. Anche Pavitr è uno dei Web Warriors.