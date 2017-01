Il sindaco di Bari Antonio Decaro: «Scuole chiuse fino al 17 gennaio». Ma il post è un fake

«Riunione di tutti i sindaci di Bari e della provincia. Per problemi metereologici abbiamo deciso che le scuole resteranno chiuse fino al 17 gennaio. Studiate a casa». Antonio Decaro scrive su Facebook ma in realtà non è vero nulla. Lo status è falso ed è stato fatto girare sui social diventando una informazione vera.

BARI SCUOLE CHIUSE? NO

Bastava sospettare già tra gli errori grammaticali contenuti all’interno del post. A smascherare la bufala è stato Antonio Decaro stesso, che ha precisato: «Su questa pagina non è mai stato scritto un post del genere e non sono ancora state prese decisioni sulla giornata di domani, cosa che faremo nelle prossime ore. Al simpaticone che ha scritto questo post, suggerisco di mettersi a studiare, così non ripeterà gli errori grammaticali e il suo scherzo risulterà più credibile». Lunedì e martedì le scuole sono restate chiuse ma, in assenza di altre comunicazioni, il rientro tra i banchi ora sembra inevitabile.