Anders Behring Breivik rifà il saluto nazista | VIDEO

Anders Behring Breivik, responsabile dell’uccisione di 77 persone nel luglio del 2011 a Oslo e sull’isola di Utoya, è tornato in aula e ha rifatto il saluto nazista ad inizio udienza.

(video Copyright Thomson Reuters 2017)

Breivik aveva denunciato le proprie condizioni di detenzione e lo scorso anno aveva denunciato le autorità statali norvegesi per le sue condizioni di reclusione dopo la condanna a 21 anni. Oggi è tornato in aula durante l’udienza di appello, che ha come scenario il carcere di massima sicurezza di Skien, a due ore da Oslo, dove Breivik è in custodia dal 2013.