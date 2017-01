Donald Trump insediamento

L’insediamento di Donald Trump inaugurerà la nuova presidenza degli Stati Uniti. Il miliardario repubblicano sarà il quarantacinquesimo capo di Stato e di Governo americano a partire da venerdì 20 gennaio. La cerimonia di apertura della nuova amministrazione si svolgerà a Washington Dc, e la sua organizzazione sta incontrando qualche difficoltà in più del previsto.

L’INSEDIAMENTO DI DONALD TRUMP: LA DATA

Alle ore 18, ora italiana, le 12 a Washington DC, di venerdì 20 gennaio 2017 Donald Trump diventerà ufficialmente il quarantacinquesimo presidente nella storia degli Stati Uniti d’America. Dopo la vittoria alle presidenziali americane dell’8 novembre scorso contro Hillary Clinton, e il voto dei Grandi Elettori che l’hanno formalmente nominato successore di Barack Obama, gli Stati Uniti avranno il loro nuovo capo dell’amministrazione federale. A quell’ora l’imprenditore repubblicano leggerà la formula del giuramento presidenziale indicato dall’ottavo comma dell’articolo II della presidenza degli Stati Uniti.

I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Io (Donald Trump venerdì 20 gennaio del 2017, Nda)), giuro solennemente che solennemente che adempirò con lealtà il ruolo di Presidente degli Stati Uniti, e agirò al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti.

L’INSEDIAMENTO DI DONALD TRUMP: IL PROGRAMMA

Il programma dell’insediamento di Donald Trump è gestito da due comitati. Il primo composto da rappresentanti e senatori, in numero paritetico, scelti tra le leadership dei due unici partiti americani presenti al Congresso, Repubblicani e Democratici. L’altro comitato è invece composto da personalità indicate dal president-elect - Trump ha scelto imprenditori suoi finanziatori – e organizzerà i numerosi eventi mondani legati alla cerimonia di insediamento. Prima del giuramento di Donald Trump, che sarà pronunciato di fronte al Chief Justice della Corte Suprema, John Roberts, il presidente e il vicepresidente, Mike Pence, depositeranno una corona al cimitero di Arlington il giorno precedente, giovedì 19 gennaio 2017.

La sera prima della cerimonia di insediamento ci sarà un concerto. intitolato Make America Great Again! Welcome Celebration, al Lincoln Memorial. Dopo la cerimonia di insediamento si svolgerà la tradizionale parata del nuovo presidente lungo Pennsylvania Avenue, la strada della capitale americana che collega la sede del Congresso alla Casa Bianca, la residenza ufficiale del capo di Stato americano.

L’INSEDIAMENTO DI DONALD TRUMP: GLI ARTISTI

La cerimonia di insediamento di Donald Trump si svolgerà presso il Campidoglio di Washington DC, la sede di Camera dei Rappresentanti e Senato degli Stati Uniti. Prima del giuramento del nuovo presidente la cantante Jackie Evancho canterà l’inno nazionale. L’ex stella di America’s Got Talent, un mezzosoprano di soli 16 anni che si è già esibita per Barack Obama, è uno dei pochi nomi famosi ad aver detto di sì alle richieste del comitato inaugurale di Donald Trump. A New York City si esibiranno le Rockettes in onore di Donald Trump, mentre ancora non si sanno i nomi degli artisti che suoneranno ai diversi balli ed eventi che si svolgeranno a Washington, DC venerdì 20 gennaio 2017. Il gruppo italiano il Volo era stato invitato ma ha rifiutato di esibirsi per il nuovo presidente.

DONALD TRUMP PRESIDENTE

Donald Trump è diventato il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti vincendo il Collegio Elettorale per 304 voti contro i 227 di Hillary Clinton. Diversi elettori, le persone indicate dagli Stati americani per eleggere il presidente, non hanno votato per il candidato che ha conquistato il loro Stato. Donald Trump, la sera dell’8 novembre, aveva ottenuto 306 Voti Elettorali, contro i 232 di Hillary Clinton. Il repubblicano è stato il quinto presidente degli Stati Uniti a vincere le elezioni nonostante la sconfitta nel voto popolare, la metrica che misura le preferenze degli statunitensi a livello nazionale, sommando i consensi ottenuti nei singoli Stati. Donald Trump ha preso quasi 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton, che ha conquistato un vantaggio di 2,1 punti percentuali a livello nazionale, più contenuto rispetto al dato previsto dai sondaggi.

I RISULTATI DELLE PRIMARIE REPUBBLICANE

Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane conquistando oltre 13 milioni di voti, e distanziando il suo primo avversario, Ted Cruz, di oltre 6. Un successo netto, costruito grazie alle iniziali vittorie alle primarie in New Hampshire e South Carolina, che hanno assegnato al miliardario repubblicano il primato nella sfida per la nomination dopo il passo falso dell’esordio nei caucus dell’Iowa. Donald Trump ha poi trionfato nel Super Tuesday e nel secondo Super Martedì con le primarie di Florida, Illinois e Ohio, e ha conquistato la nomination grazie ai clamorosi successi conseguiti nel suo stato natale di New York, in Pennsylvania e in Indiana. La candidatura alla presidenza è stata ottenuta proprio nella Rust Belt poi decisiva per la vittoria contro Hillary Clinton. e poi consolidato fino ai trionfi primaverili che l’hanno portato alla nomination repubblicana.

I RISULTATI DELLE PRIMARIE DEMOCRATICHE

Hillary Clinton ha vinto le primarie democratiche con circa mille delegati di vantaggio su Bernie Sanders. La candidata democratica ha conquistato poco meno di 400 delegati elettivi in più, vincolati ai risultati delle primarie e dei caucus, e ha superato il quorum necessario per la nomination grazie ai superdelegati. Nel voto popolare Hillary Clinton ha ottenuto poco più di 17 milioni di voto, con un margine di vantaggio di poco inferiore ai 4 milioni rispetto a Bernie Sanders. La candidata democratica aveva vinto la prima competizione delle primarie democratiche, arrivando prima per pochissimi voti nei caucus dell’Iowa, ma aveva perso nettamente le primarie del New Hampshire, conquistate in modo trionfale da Bernie Sanders. Dopo il successo in Nevada e il trionfo in South Carolina, la candidata democratica aveva prevalso in modo chiaro nelle primarie del Super Tuesday, così consolidando in modo oltremodo netto la sua leadership per la nomination. Dopo aver vinto le primarie in Florida, Ohio e Illinois, e perse a sorpresa la sfida con Bernie Sanders in Michigan, Hillary Clinton ha conquistato la nomination grazie ai suoi successi nei popolosi Stati di New York, Pennsylvania e California, che hanno regalato un primato nei delegati irraggiungibile per il suo avversario.