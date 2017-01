Kevin-Prince Boateng ha sbagliato un gol incredibile nella partita svolta tra la sua squadra, Las Palmas, e lo Sporting de Gijon nell’ultimo turno della Liga spagnola. Nell’incontro, vinto per 1-0 dal Las Palmas, Boateng non è riuscito a trasformare un’occasione enorme, con il pallone a circa 80 centimetri con la porta completamente vuota. L’ex giocatore del Milan ha però tirato fuori, mancando così la rete.

IL VIDEO DELL’INCREDIBILE GOL SBAGLIATO DA KEVIN-PRINCE BOATENG

La pagina Facebook di Bild ha pubblicato il video relativo all’incredibile gol sbagliato da Kevin-Prince Boateng. Al 79esimo minuto dell’incontro tra Las Palmas e lo Sporting de Gijon il giocatore ghanese ha ricevuto un assist da un suo compagno di squadra che avrebbe dovuto solo esser spinto in rete. La palla era a circa 80 centimetri dalla linea di porta, e il portiere era stato superato dal passaggio, rimanendo fermo sul primo pale mentre Boateng si trovava di fronte al secondo. A porta vuota il giocatore de Las Palmas ha però incredibilmente tirato fuori. Un’occasione fallita in modo clamoroso, che però non ha pregiudicato il successo de Las Palmas contro lo Sporting de Gijon, facilitato proprio da un assist di Kevin-Prince Boateng.

Foto copertina: profilo Twitter di Kevin-Prince Boateng