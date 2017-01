Comunarie Palermo: la grillina Tiziana Di Pasquale molla la corsa

Il Movimento 5 Stelle perde altri pezzi per la corsa a sindaco di Palermo. Franca Tiziana Di Pasquale ha infatti deciso di ritirarsi dal secondo turno delle Comunarie, cioè le elezioni online per decidere il candidato sindaco dei grillini per le amministrative palermitane del 2017. Il 28 dicembre i grillini palermitani hanno votato i 39 candidati che andranno a comporre la lista per il consiglio comunale. Come previsto dal regolamento, i 5 più votati accedono al secondo turno. Stasera è prevista la graticola e nelle prossime settimane gli iscritti palermitani dovranno indicare sul blog il loro candidato sindaco scegliendo tra Giancarlo Craparotta, Giulia Argiroffi, Tiziana Di Pasquale, Ugo Forello e Igor Gelarda.

Perché Tiziana Di Pasquale ha mollato? Lo spiega lei sul sito rosalio.it:

Da diversi mesi mi sono interrogata sul fatto che a Palermo stesse prendendo piede un qualcosa più simile ad un “Partito 5 stelle”, in netta contrapposizione allo storico Movimento 5 Stelle che ho conosciuto e in cui mi riconosco. Questa sorta di “forma partitica del 5 stelle” tende a disgregare e a dividere chi ha sempre lavorato per le idee e non per la visibilità.

Trovo che ci sia una grande incoerenza in coloro che vogliono rappresentare il Movimento 5 stelle senza conoscerne i principi e screditando chi c’è da sempre, chi c’è stato, e chi ne ha fatto la storia.

Sul palco del De Seta ci saranno solo Forello, Craparotta e Argiroffi, dato che neanche il poliziotto Gelarda potrà partecipare al dibattito con il pubblico. E non perché si è ritirato. Ma perché in quanto poliziotto la legge lo obbliga a non partecipare a manifestazioni politiche prima di aver chiesto l’aspettativa. Il poliziotto dunque è votabile per il secondo turno delle comunarie, ma chiederà l’aspettativa – impegnandosi dunque in campagna elettorale – soltanto nel caso in cui dovesse essere scelto come candidato sindaco.